Apple logra su primer récord del año gracias al iPhone 17

Las acciones de Apple Inc. alcanzaron su primer récord de 2025 el lunes, después de que Loop Capital mejorara la calificación de las acciones de mantener a comprar, convirtiéndose en la última empresa en citar tendencias positivas en la demanda de iPhone.

Las acciones subieron un 3,9% hasta los USD 262,24, superando un máximo histórico que se mantenía desde diciembre. Apple había sido una de las acciones con peor rendimiento del índice S&P 500 durante gran parte del año, llegando a caer hasta un 31% en su peor momento en abril. Sin embargo, desde entonces, el fabricante del iPhone se ha disparado más del 50%, alcanzando finalmente resultados positivos a finales de septiembre.

Esta reciente fortaleza se produce en medio de indicios de una demanda mayor de lo esperado para su última línea de iPhone, lo que aumenta las esperanzas de que un esperado ciclo de actualizaciones esté en marcha. Durante el fin de semana, un análisis de Counterpoint Research mostró que la serie iPhone 17 superó en ventas al iPhone 16 en un 14% durante sus primeros 10 días de venta en EE. UU. y China, respectivamente.

“Nos encontramos ahora en la primera fase del tan esperado ciclo de adopción de Apple”, escribió el analista de Loop, Ananda Baruah, en su nota de actualización. Esto refleja “una combinación de ciclo de actualización y demanda impulsada por nuevos ciclos de diseño”. El analista también elevó el precio objetivo a un máximo de $315, lo que implica un potencial de subida de aproximadamente el 20% desde el cierre del lunes.

Los inversores habían estado esperando un aumento de actualización similar tras el lanzamiento del iPhone 16, pero quedaron muy decepcionados después de que sus muy publicitadas funciones de inteligencia artificial se retrasaran o nunca se lanzaran.

Sin embargo, más empresas, además de Loop, se muestran más optimistas sobre las perspectivas de Apple. Evercore ISI añadió la acción a su lista de resultados tácticos superiores, ya que los datos sobre la demanda del iPhone “sugieren que podría ser superior al ciclo de renovación promedio del iPhone”.

El analista de Melius Research, Ben Reitzes, cree que está recuperando el ritmo y escribe que «Apple se ha propuesto silenciar a sus críticos». Promocionó las tendencias positivas en China y el «impulso general de los nuevos modelos», con la expectativa de que los próximos productos actúen como catalizadores adicionales.

Aun así, no todos están tan seguros de que el impulso inicial del iPhone 17 justifique la valoración de Apple. Las acciones cotizan a más de 32 veces las ganancias estimadas, muy por encima de su promedio de 10 años de 22 veces. Apple también cotiza con una prima respecto al Nasdaq 100 y es el miembro más caro de los Siete Magníficos, con la excepción de Tesla Inc.

Apple también sigue siendo menos apreciada que otras megacapitalizaciones. Incluso con la mejora de Loop, menos del 60% de los analistas que sigue Bloomberg recomiendan comprar sus acciones, la cifra más baja entre otras siete magníficas acciones, aparte de Tesla.

El analista de Jefferies, Edison Lee, uno de los cuatro con una recomendación equivalente a vender para Apple, advirtió durante el fin de semana que “el impulso de ventas del iPhone 17 continúa enfriándose”. A principios de este mes, Lee rebajó la calificación de la acción a “bajo rendimiento”, advirtiendo que el entusiasmo por un posible iPhone plegable es “exagerado”, ya que probablemente tendría un precio elevado y también “canibalizaría” las ventas de la versión Pro Max.

