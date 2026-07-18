Apple negocia con EE. UU. un acuerdo para cerrar demanda antimonopolio

El Departamento de Justicia acusó a Apple de monopolizar el mercado de teléfonos inteligentes de gama alta. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Apple Inc. y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están en conversaciones preliminares para llegar a un acuerdo en una demanda presentada en 2024 que alega que el fabricante del iPhone violó las leyes antimonopolio.

Las negociaciones continúan, pero no hay garantía de que ambas partes lleguen a un acuerdo, según fuentes conocedoras del caso. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

Según fuentes que pidieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones, Apple ha presentado varias ofertas al Departamento de Justicia este año para cerrar el caso. Algunas de estas fuentes indicaron que la actividad se ha intensificado en las últimas semanas, con el intercambio de borradores de acuerdos entre ambas partes.

Las negociaciones entre el Departamento de Justicia y las empresas para llegar a un acuerdo pueden concluir sin que se alcance dicho consenso. Las acciones de Apple subieron un 0,1% el viernes.

Apple declinó hacer comentarios. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

El gobierno estadounidense demandó a Apple durante la administración Biden en medio de una serie de demandas destinadas a limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas. En su demanda, el Departamento de Justicia afirmó que Apple perjudicó a sus competidores, desarrolladores de software y consumidores de sus productos con su presunta conducta. En junio de 2025, Apple perdió su intento de desestimar la demanda antimonopolio.

El Departamento de Justicia acusó a Apple de monopolizar el mercado de teléfonos inteligentes de gama alta. Sus principales acusaciones giraban en torno al bloqueo por parte de Apple de las superaplicaciones (programas que incluyen miniaplicaciones como WeChat en China), además de desalentar las soluciones de mensajería externas, las aplicaciones de transmisión en la nube y las billeteras digitales de la competencia, así como obstaculizar la competencia en el mercado de los relojes inteligentes.

El Departamento de Justicia presentó la demanda junto con un grupo bipartidista de 19 estados y el Distrito de Columbia. No se pudo determinar si los fiscales generales estatales estaban participando en negociaciones para llegar a un acuerdo.

A principios de este año, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Live Nation Entertainment en un caso presentado durante la administración Biden que cuestionaba el control de la compañía sobre la industria de la música en vivo. La mayoría de los estados que demandaron junto con el Departamento de Justicia no se adhirieron al acuerdo, y finalmente ganaron el juicio contra la compañía.

El Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, ha buscado resolver numerosos casos antimonopolio presentados por la administración anterior. Stanley Woodward, el tercer funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia que actualmente supervisa el trabajo antimonopolio de la agencia, ha impulsado los acuerdos extrajudiciales, considerándolos una forma de ahorrar dinero a los contribuyentes y brindar un alivio más inmediato a los consumidores que los litigios que pueden durar años.

Además de Live Nation, el Departamento de Justicia también ha llegado a acuerdos en casos de la administración Biden contra empresas de análisis de datos en los sectores inmobiliario y agrícola.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia sufrió un revés en el caso de Apple cuando la compañía obtuvo el derecho a recopilar datos de más de una docena de agencias gubernamentales, información que, según afirma, es fundamental para demostrar la competitividad del mercado de los teléfonos inteligentes. El departamento había intentado bloquear el acceso a la información de numerosas agencias, entre ellas la Agencia Central de Inteligencia, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional.

Apple ya ha abordado gran parte de las quejas, ofreciendo ahora un programa de miniaplicaciones para desarrolladores, abriendo su aplicación Mensajes al sistema de mensajería RCS liderado por Alphabet Inc., permitiendo aplicaciones de transmisión en la nube y abriendo el chip de pago del iPhone a aplicaciones de terceros.

La compañía aún no permite que el Apple Watch funcione con Android ni con dispositivos que no sean iPhone, pero ha implementado nuevas funciones para que la experiencia de usar un reloj que no sea de Apple con el iPhone sea más fluida. Sin embargo, parte de la preocupación del gobierno radica en la supuesta capacidad de Apple para imponer cambios unilateralmente, y cualquier acuerdo podría requerir compromisos legalmente vinculantes sobre la conducta de Apple.

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