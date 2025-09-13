Apple pierde otro importante ejecutivo de inteligencia artificial

En una reunión interna en marzo, Walker rechazó las críticas sobre los retrasos en las funciones de Siri, aunque admitió que fueron vergonzosos. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Robby Walker, uno de los ejecutivos de inteligencia artificial de más alto rango en Apple Inc., dejará la compañía, según fuentes con conocimiento del asunto.

Walker, que reportaba directamente al responsable de IA, John Giannandrea, estuvo a cargo de Siri hasta principios de este año, cuando la supervisión del asistente de voz pasó al director de software, Craig Federighi. El cambio se produjo después de que se pospusieran públicamente las modificaciones que se habían prometido a la función, marcando un revés de alto perfil.

Tras dejar el puesto en Siri, Walker se convirtió en uno de los principales ejecutivos de Apple que trabajan en un nuevo sistema de búsqueda web con IA para competir con Perplexity y ChatGPT. Su lanzamiento está previsto para el próximo año.

Actualmente es director sénior a cargo del equipo de Respuestas, Información y Conocimiento de la compañía. Walker planea dejar Apple el mes próximo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la medida no ha sido anunciada.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios.

Los problemas de Apple con la IA han pesado sobre el precio de sus acciones, que han caído casi un 7% este año. El viernes, las acciones subían un 2,2% a US$234,25 a las 3:21 pm en Nueva York.

Aunque sus funciones y equipo se redujeron masivamente en los últimos meses, Walker seguía siendo una parte influyente de la estrategia de IA de Apple. Su salida se suma a un éxodo de ejecutivos e ingenieros de esa división.

Ruoming Pang, que lideraba el equipo de modelos de IA de Apple, se marchó a Meta Platforms Inc. y muchos de sus ingenieros e investigadores lo siguieron. El mes pasado, Frank Chu, otro alto ejecutivo que trabajaba en servicios de búsqueda, también partió hacia la red social.

En una reunión interna en marzo, Walker rechazó las críticas sobre los retrasos en las funciones de Siri, aunque admitió que fueron vergonzosos.

“Nadamos cientos de millas —batimos un récord Guinness de distancia nadada— pero aún así no llegamos a Hawái”, dijo. “Y nos criticaban, no por lo increíble de la travesía, sino porque no alcanzamos el destino”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.