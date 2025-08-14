Arancel a buses eléctricos: ¿impulso o freno a la transición energética?

La capital colombiana cerró 2024 con un total de 1.486 autobuses eléctricos (toda la flota de Transmilenio se estima en más de 10.500, para tener una referencia). Foto: Transmilenio

La movilidad eléctrica es clave en la transición energética y su impacto positivo en millones de vidas es evidente. Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), los autobuses con esta tecnología reducen hasta un 81 % las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los que funcionan con diésel o gas natural vehicular.

En el marco del Acuerdo de París, el Gobierno colombiano se comprometió a reducir en 51 % estas emisiones para el año 2030. En los esfuerzos hacia esa meta se cuentan herramientas como la...