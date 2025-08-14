No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Arancel a buses eléctricos: ¿impulso o freno a la transición energética?

El Gobierno prepara un decreto que le impondría una tasa extra a la importación de estos vehículos. Las voces están divididas acerca de los efectos que esta medida tendría sobre la electrificación de la movilidad masiva en el país.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
14 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
La capital colombiana cerró 2024 con un total de 1.486 autobuses eléctricos (toda la flota de Transmilenio se estima en más de 10.500, para tener una referencia).
Foto: Transmilenio

La movilidad eléctrica es clave en la transición energética y su impacto positivo en millones de vidas es evidente. Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), los autobuses con esta tecnología reducen hasta un 81 % las emisiones de gases de efecto invernadero frente a los que funcionan con diésel o gas natural vehicular.

En el marco del Acuerdo de París, el Gobierno colombiano se comprometió a reducir en 51 % estas emisiones para el año 2030. En los esfuerzos hacia esa meta se cuentan herramientas como la...

