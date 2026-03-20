Arancel al acero: la razón por la que Camacol va a demandar el decreto del Gobierno

Estructura de acero en vivienda de Providencia. Imagen de referencia. Foto: María Camila Ramírez Cañón

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La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) se ha mostrado en contra de la decisión del Gobierno de imponer un arancel de 35 % a varias importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos.

El rechazo del sector constructor se debe a que la medida elevará los costos de producción de vivienda, y que podría trasladarse al precio final para los hogares.

“Es preocupante que el Gobierno, por un lado, diga que quiere desindexar los precios de la vivienda del salario mínimo (después del incremento del 23 %) y pero por el otro lado siga encareciendo los precios de la vivienda”, asegura Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

El gremio reconoce que el incremento del salario mínimo encarece la producción entre un 10 y 15 %. Y rechazan que a eso se le añada el encarecimiento de la materia del acero por cuenta de los nuevos aranceles. En total, Camacol estima que los costos de producción de vivienda suben entre el 16 y 20 %

“Decidimos demandar el decreto de aranceles. No encontramos un soporte técnico que dé claridad y tranquilidad sobre estas decisiones. Quedan muchas dudas sobre la legalidad y los propósitos que deben tener las medidas arancelarias porque no queda clara la motivación del decreto”, explica Herrera.

El camino de la demanda llega también ante la imposibilidad de dialogar con el Gobierno, de acuerdo con el gremio.

Según Camacol, el hierro y el acero representan cerca del 16,3 % de los costos directos de construcción y que, con incrementos arancelarios de hasta 35 % (como figura en el decreto expedido por el Gobierno esta semana), ese componente podría encarecerse alrededor de 3,9 %.

Herrera resalta que el sector completa 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y ha regresado a niveles de actividad comparables con los de 2012. A eso, añadió, se suma la pérdida de más de 136.000 empleos.

Sube el precio de la vivienda

El líder de Camacol destacó que no solo se ve golpeada la vivienda nueva con el encarecimiento de la producción. “La factura económica impacta la inflación nacional por cuenta del encarecimiento del mercado de arriendo”, apuntó.

Herrera sostiene que cuando hay menos oferta de vivienda nueva se presionan los demás mercados, como el de vivienda usada y de arriendo.

Resumen de los aranceles al hierro y acero

Esta semana, el Gobierno fijó un arancel de 35 % para las importaciones de 14 subpartidas de productos de los sectores siderúrgico y metalmecánico provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales.

Entre los bienes cobijados están barras de acero, alambres, alambrón, tubos soldados, alambre de púas, clavos, puntillas, grapas, manufacturas de alambre y tornillos.

La medida entraría en vigencia el próximo 1 de abril y su vigencia sería de un año. Al terminar dicho tiempo, la medida sería evaluada para determinar su renovación o eliminación.

Dentro de las justificaciones del decreto, el Gobierno defendió la decisión como una forma de proteger la industria nacional frente al aumento de importaciones desde países con alta capacidad productiva, como China, Rusia, Turquía e India.

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