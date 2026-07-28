Arancel de EE. UU. pone a prueba a los exportadores: estos son los sectores más expuestos

Flores y confecciones colombianas enfrentan el mayor riesgo en el mercado estadounidense. Foto: EFE - Carlos Ortega

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No todas las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos sentirán el mismo golpe del nuevo arancel del 12,5 % impuesto por la administración de Donald Trump. Mientras productos como el petróleo, el café, el oro y otros bienes que concentran buena parte de las ventas externas quedaron por fuera de la medida, sectores como la floricultura, las confecciones y varias manufacturas enfrentarán un escenario más complejo en el principal mercado de destino del país.

Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que advierte que el efecto de la decisión estadounidense dependerá menos del peso de cada sector en las exportaciones y más de si sus productos quedaron incluidos dentro del listado de partidas gravadas.

La medida, anunciada por Washington tras una investigación comercial a 60 economías bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, elevó a 12,5 % el arancel para países que, a juicio del Gobierno estadounidense, no cuentan con mecanismos suficientes para impedir la importación de mercancías elaboradas con trabajo forzoso en terceros países. Colombia quedó dentro de ese grupo.

Estados Unidos representa cerca del 30 % de las exportaciones colombianas. Solo en 2025, las ventas hacia ese mercado alcanzaron USD 14.868 millones, por lo que cualquier cambio en las condiciones de acceso tiene repercusiones para múltiples sectores productivos.

Ahora, ANIF recuerda que los tres principales capítulos exportadores hacia Estados Unidos, combustibles y aceites minerales, perlas y metales preciosos, y café, quedaron expresamente exentos del nuevo gravamen. En conjunto, esos productos representaron cerca del 60 % del valor exportado hacia ese destino durante 2025.

El reto aparece en el 40 % restante.

La floricultura concentra la mayor preocupación. Cerca del 78 % de las flores colombianas tienen como destino Estados Unidos y, aunque el país sigue siendo el principal proveedor de ese mercado con exportaciones cercanas a USD 1.905 millones el año pasado, competidores directos como Ecuador y Países Bajos quedaron sujetos a un arancel del 10 %, inferior al aplicado a Colombia.

Esa diferencia de apenas 2,5 puntos porcentuales puede parecer reducida sobre el papel, pero en mercados donde los márgenes son estrechos y la competencia se define por centavos, puede inclinar decisiones de compra y contratos de abastecimiento.

El análisis coincide con las advertencias que ya habían hecho Analdex y AmCham Colombia. Esta última calculó que el nuevo esquema impactará alrededor del 20,8 % de la canasta exportadora colombiana hacia Estados Unidos, mientras que Analdex estima que cerca del 30 % de las ventas a ese mercado quedarían potencialmente expuestas al gravamen.

Además de las flores, ANIF identifica riesgos para las preparaciones alimenticias, cuya dependencia del mercado estadounidense alcanza el 38 %; las prendas de vestir, con una exposición cercana al 29 %, y las manufacturas de plástico, que destinan alrededor del 15,5 % de sus exportaciones a ese país.

A ello se suma otro elemento que ya venía reduciendo la competitividad de los exportadores: la apreciación del peso frente al dólar. Con una moneda local más fuerte, los ingresos obtenidos por ventas externas se reducen al convertirlos a pesos, presión que ahora se combina con un mayor costo de acceso al mercado estadounidense.

No obstante, el centro de pensamiento también llama la atención sobre un aspecto que podría moderar parte del impacto. Algunos capítulos arancelarios, como frutas, maquinaria y equipos, contienen subpartidas que fueron excluidas del gravamen, por lo que el efecto dependerá del producto específico que exporte cada empresa.

Mientras tanto, el Gobierno entrante ya inició gestiones para intentar revertir la medida. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó la instalación de mesas de trabajo con autoridades estadounidenses y anunció la preparación de un decreto para reforzar los controles sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, precisamente el punto que motivó la decisión de Washington.

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