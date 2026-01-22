Colombia y Ecuador: estos son los efectos económicos del pulso entre Petro y Noboa

Fotos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Las recientes decisiones arancelarias tendrían importantes efectos para ambas economías. Foto: El Espectador

Y pasó lo que tenía que pasar: el gobierno colombiano respondió este jueves en la mañana a los aranceles de 30 % que, sin aviso y con mucha sorpresa, impuso Ecuador a las exportaciones colombianas.

El Ministerio de Comercio de Colombia informó que se pagará con la misma moneda: aranceles de 30 % para una lista de 20 productos que, al cierre de esta edición, todavía no se conocía, pues funcionarios de esa cartera seguían afinando detalles técnicos. Además, el Ministerio de Minas y Energía anunció que las ventas de electricidad hacia el vecino...