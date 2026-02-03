¿Cuál ha sido el impacto de los aranceles en la economía global?: el FMI tiene pistas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Más allá de Donald Trump, nadie parece querer de a mucho la palabra arancel. Y, sin embargo, es uno de los términos más populares del momento. Buena parte de 2025 fue una conversación extendida sobre cuál sería el impacto de un mundo plagado de aranceles, cortesía de las políticas comerciales/retaliatorias/aleatorias de la Casa Blanca.

El año pasado se fue en medio de la revisión de proyecciones que pronosticaban recesiones o, cuando menos, choques externos de gran magnitud por cuenta de las movidas en aranceles.Y a pesar de los impactos (que...