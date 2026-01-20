Aranceles de Trump: 96 % del costo recae en compradores de EE. UU., según estudio

Donald Trump, presidente de EE. UU., lanzó dardos arancelarios desde hace un año. Recientemente, amenazó a la Unión Europea por ponerle frente a sus intenciones de "comprar" o militarizar Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Foto: Photographer: Bloomberg/Bloomber - Bloomberg

Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los bienes importados son pagados casi en su totalidad por los importadores estadounidenses, sus clientes internos y, en última instancia, por los consumidores de EE. UU., concluyó un estudio de un centro de investigación alemán.

“Los exportadores extranjeros no redujeron de manera significativa sus precios en respuesta a los aumentos de aranceles de EE. UU.”, señaló un informe publicado el lunes por el Instituto Kiel para la Economía Mundial. “El aumento de USD...