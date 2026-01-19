Arroceros en alerta: peticiones y alternativas para los retos de la primera cosecha de 2026

Son 215 municipios los que dependen del arroz y más de 500.000 familias viven de la actividad. Foto: SALVACION

Son varias las razones que han prendido las alarmas, de nuevo, para los productores de arroz del país tras los dos paros del año pasado.

La preocupación es el bajo precio del cereal y su comercialización para la cosecha que arrancó en enero de 2026, producto de las siembras del segundo semestre de 2025.

Además, el Ministerio de Agricultura dio a conocer que, de manera unilateral, una parte significativa de la industria molinera decidieron suspender las compras de arroz paddy verde en diversos territorios del país.

El gerente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Rafael Hernández Lozano, le pidió al Gobierno ayuda para el retiro de 250.000 toneladas de arroz de los inventarios existentes en el mercado, así como mecanismos de financiamiento para la compra de cosecha y el fortalecimiento de los controles a las importaciones y al contrabando.

Son varios los factores que están afectando de manera significativa la comercialización del arroz producido por los agricultores colombianos, según Hernández.

¿Qué piden los arroceros?

Evaluar e implementar mecanismos financieros de apoyo, tanto a los productores como a la industria, de tal manera que les permitan enfrentar la coyuntura del mercado.

Avanzar en apoyos para la reducción de los costos de insumos, con mecanismos como el fortalecimiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA).

Adoptar instrumentos de defensa comercial, como la aplicación de salvaguardias y cambiaria en el marco del Acuerdo de la Comunidad Andina (CAN) ante la afectación de todo el sector, como consecuencia de la depreciación del dólar frente al peso.

Garantizar el control efectivo al contrabando, delito que ha servido para el lavado de activos y pone en dificultades de competencia al arroz nacional.

¿Qué responde el Gobierno?

El Ministerio de Agricultura ya activó una ruta de trabajo con los diferentes actores productivos de la cadena, orientada a la construcción de un plan de choque que permita garantizar una solución concertada, proteger el ingreso de las familias productoras y asegurar el adecuado funcionamiento del mercado.

Ya se han identificado alternativas que están siendo analizadas por parte del Gobierno y cuya viabilidad será definida y abordada nuevamente, con los mismos actores en el transcurso de esta semana.

El Gobierno reconoce que el sector arrocero enfrenta nuevamente una coyuntura compleja, aunque pide que los instrumentos de política disponibles y los canales de diálogo activados permiten avanzar hacia salidas responsables y conjuntas. Esto para evitar que se tomen nuevamente las vías de hecho, como ocurrió el año pasado.

¿Qué quedó del paro pasado?

Durante el año 2025, el Ministerio de Agricultura implementó un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la cadena del arroz. Entre ellas se destacan:

La expedición de la Resolución 084 de 2025, mediante la cual se estableció un programa de apoyo directo a pequeños y medianos productores con una inversión de COP 17.000 millones. La expedición de la Resolución 085 de 2025, que sometió la cadena al régimen de libertad vigilada de precios para recuperar la gobernanza de la información del mercado. La expedición de la Resolución 241 de 2025, mediante la cual se aplicó el régimen de libertad regulada de precios, medida decisiva para detener la caída abrupta del precio del arroz paddy verde.

