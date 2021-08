Artesanías de Colombia abre nueva tienda en Bogotá

Artesanías de Colombia abrió una nueva tienda en la Calle de Los Anticuarios, en Bogotá, para comercializar y promocionar las artesanías contemporáneas, étnicas y tradicionales elaboradas con diversas materias primas, técnicas y oficios y realizadas por los artesanos del país.

“Esta es la nueva casa de los artesanos colombianos. Ellos nos inspiran a seguir adelante. Por eso, en medio de la reactivación de la economía del país, desde Artesanías de Colombia abrimos este espacio con el objetivo de que los artesanos exhiban y vendan sus artesanías. Son piezas únicas, elaboradas con técnicas ancestrales con diseño, innovación y sostenibilidad, que mantienen vivo el legado de nuestros ancestros y nos conectan con nuestra esencia”, dijo Ana María Fríes, gerente de Artesanías de Colombia.

Con la apertura de la tienda se realizará el relanzamiento de dos colecciones que hacen parte del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, una apuesta de la entidad para crear una relación “justa y exitosa” entre la industria de la moda y las comunidades artesanales del país.

Se trata de las colecciones “Soñamos el agua, moda viva 2020″, en la que participan artesanos de los departamentos de La Guajira, Santander, Bolívar, Guainía, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá y Nariño y Bogotá, y de “Desde mi ventana”, del Programa de Joyería, un resultado de la inspiración de artesanos joyeros de Mompox, Tumaco, Marmato y Santa Fe de Antioquia.

Los diseñadores invitados a trabajar con los artesanos para estas colecciones fueron Wonder for People, New Cross, Ceci Arango, María Luisa Ortiz, Isidora Malva, Ana Buendía Jewerly y Pilú Joyería.