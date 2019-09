En el marco del Congreso de Confecámaras

Articulación empresarial, una de las claves para la competitividad

Lucety Carreño Rojas - @LucetyC - (Cartagena*)

El objetivo del congreso de Confecámaras “Detonantes del crecimiento económico” es analizar mediante cinco ejes: competitividad, capital humano, innovación y emprendimiento, productividad y el empresario como fuente de progreso, cómo se lograría proyectar el desarrollo y la competitividad del país. El evento, que finaliza este viernes 13 de septiembre, en Cartagena, reúne a más de 1.000 empresarios y analistas.

El eje central de esta edición, que se realiza en el marco de los 50 años de la Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), es el crecimiento económico. La primera jornada estuvo a cargo de conferencistas y analistas como Brian Winter, de la revista Americas Quarterly; Tal Ben-Shahar, profesor de psicología positiva en Harvard; Javier Creus, fundador de Ideas for Change; José Fernando Vélez, cofundador de pagos Pay-U, quienes hablaron desde sus áreas sobre los "detonantes", como lo definió la entidad, para alcanzar el crecimiento en el país.

Inversión para lograr el crecimiento económico en la región

El periodista Brian Winter abrió el primer panel con la conferencia “Retos de los empresarios de América Latina en el nuevo entorno mundial”. Según Winter, tras analizar economías mundiales, como las asiáticas que tienen crecimientos superiores al 6 %, la diferencia entre el desarrollo económico con los países de América Latina se debe a la falta de inversión.

“La conclusión es que hay que mejorar el clima de inversión, porque sin esto las economías no van a crecer y eso conlleva al estancamiento que hoy las caracteriza. En gran parte de la región el crecimiento es del 3 %, con lo que no se logra cambiar el país y reducir la pobreza. No es la transformación que se espera en los últimos años”, afirmó Winter.

El primer estudio del Observatorio de Articulación para la Competitividad Empresarial

Los resultados del primer estudio del Observatorio de Articulación para la Competitividad Empresarial, revelado este jueves en el Congreso de Confecámaras, evidenció una carencia en la articulación entre los actores que hacen parte de la cadena empresarial.

“Un factor que genera mayor preocupación es que el país tiene que profundizar su capacidad para asociarse y trabajar por articularnos, pues es lo que agrega valor a cualquier actividad y permite la eficiencia. Si queremos que el país crezca entre un 6 % y 7 %, sin duda debemos enfocarnos en trabajar por las empresas”, dijo Julián Domínguez, presidente de Confecámaras.

De acuerdo con la explicación de Julián Domínguez para realizar el estudio se estableció un termómetro que permitió identificar los puntos relevantes que los empresarios demandan. Los más importantes fueron la financiación e incentivos al capital humano y alianzas empresariales. En un segundo aspecto, se ubican los clústeres, encadenamientos, la transferencia de conocimiento y tecnología, el emprendimiento y la innovación.

Los factores a los que menos les dan importancia los empresarios son el comercio exterior y la calidad. En cuanto a las conclusiones de la medición, en la mayoría de los departamentos estudiados, los programas que se ofrecen a los empresarios no responden a con una estrategia regional. “Falta alineación entre los Planes Regionales de Competitividad, las Agendas Departamentales de Competitividad y los Planes de Desarrollo”.

Además, se evidenció la brecha entre lo que requiere el empresario para aumentar su productividad y los programas que se le ofrecen. “Hay que evaluar la focalización de los instrumentos. A nivel nacional 24% de la oferta va a 4 o más tipos de beneficiarios y a nivel territorial asciende al 46%”, dice el estudio.

El contralor, satisfecho con la aprobación del control fiscal en tiempo real

Carlos Felipe Córdoba, contralor general de la Nación, en su intervención explicó el proyecto, pues según él, algunos medios lo han malinterpretado, pues lo que hará la Contraloría es ejercer un control preventivo y concomitante que no implicará coadministración. Además, habló del impacto y beneficios que tendrá la iniciativa, que ahora pasa a conciliación y que le dará a la entidad funciones de control preventivo.

El funcionario señaló, ante más de 1.000 empresarios que, la recuperación de los recursos públicos se encuentra en un 0,4 % y que con el proyecto se pasaría a lograr un 29 % de la vigilancia de recursos públicos, y mejorar en términos de tecnología”, señaló el funcionario.

Según el contralor, esto permitirá recuperar más de 1.100 proyectos críticos considerados, según él, como elefantes blancos, conocer el perfil de los contratistas con ayuda de tecnología, pues actualemente el 70 % de la contratación pública del país está en pocas manos.

Por otro lado, el funcionario se mostró incómodo ante la pregunta que le hizo un periodista sobre una supuesta reunión que habría tenido, en el marco del Congreso, con el exsenador Vicente Blel, condenado por parapolítica y padre de la senadora Nadia Blel y de Vicente Blel, un aspirante a la gobernación de Bolívar. “El señor Blel entró a saludarnos un momento, no era una reunión. Han entrado varias personas a saludarme, no le veo ningún problema al tema que me salude la gente”, puntualizó Córdoba.

Para el segundo y último día del evento, se espera contar con la presencia del presidente Iván Duque Márquez y del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. Además, se tocarán temas relacionados con tecnología, productividad y la importancia del empresario para el progreso del país.

*Artículo posible por invitación de Confecámaras