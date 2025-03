“Ecopetrol no está evaluando la venta de Cenit”: Ricardo Roa

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Óscar Pérez

Este viernes se realiza la asamblea general de accionistas de Ecopetrol, la empresa más grande del país, en Corferias (Bogotá). En el encuentro se elegirán cuatro miembros de la junta directiva, de los nueve que conforman este órgano. La asamblea deliberará sobre dos puntos más: cambios a los procedimientos técnicos de esta misma reunión, así como modificaciones a la política de sucesión de la junta.

El Estado controla el 88,49 % de las acciones de Ecopetrol, el resto está dividido entre más de 255.000 accionistas minoritarios, incluyendo a JPMorgan Chase Bank y a los fondos de pensiones.

Por ahora, el lado financiero de la empresa se ve de esta forma: para 2024 Ecopetrol registró ingresos por $133,3 billones ($9,8 billones menos que en 2023), utilidades por $14,9 billones (21,7 % menos que en 2023, cuando sumaron $19,1 billones), un Ebitda de $54,1 billones y un margen Ebitda del 41 %. Es importante señalar que la comparación se hace con un año en el que ya hubo caídas, pues en 2023 las utilidades de la empresa bajaron 42 % frente a 2022.

Aunque los accionistas hasta ahora están discutiendo el orden del día, ya se han puesto sobre la mesa cuestionamientos y apoyos al presidente Ricardo Roa.

El accionista Jorge Enrique Robledo cuestionó el manejo de la compañía por parte de Roa y aseguró que la acción ha caído, en buena parte, por las dudas que genera su gestión y por las presuntas irregularidades en la campaña Petro (de la que Roa fue gerente). Robledo solicitó incluir en el orden del día un punto específico sobre la gestión de Roa.

Por su parte, César Loza, presidente de la USO, defendió la gestión de Roa y aseguró que la caída de la acción se ha presentado desde antes de la llegada de esta administración.

Estas y otras intervenciones fueron aplaudidas por los accionistas, dejando en evidencia las diferentes posturas que hay en la asamblea.

Varios accionistas minoritarios pidieron incluir en el orden del día la discusión sobre un nuevo cupo en la junta para un representante de los trabajadores.

Finalmente, se aprobó el orden de día tal como lo propuso Ecopetrol.

Ante la denuncia de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la Unión Sindical Obrera (USO), Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró que es “absolutamente falso” que la empresa esté evaluando la venta de Cenit.

“Es uno de los activos más rentables y estratégicos en el proceso que estamos adelantando desde la compañía: la transición energética. Hemos venido evaluando una gran cantidad de proyectos para el crecimiento, la expansión, para hacer una mayor participación en el país con esta infraestructura de logística de transporte. (...) Descartamos al 100 % esa versión según la cual se estaría fraguando una eventual venta de alguno de los activos que conforman el grupo Cenit”.

Por medio de un comunicado, delgados de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la Unión Sindical Obrera (USO) denunciaron que Ecopetrol estaría ocultando la posible venta de Cenit, filial estratégica encargada del transporte y logística de hidrocarburos.

“La eventual venta de activos estratégicos como Cenit, decidida en secreto y sin debate público, compromete irreparablemente la soberanía del país y expone a Colombia a riesgos económicos y sociales de proporciones catastróficas”, afirmó William Salgado Paternina, presidente de la Subdirectiva Única de Oleoductos - USO.

César Loza, presidente de la USO, aseguró que a sus manos “no ha llegado ninguna evidencia” ni conoce información que permita afirmar que hay intención de vender Cenit. “Todo lo contrario, he hablado con funcionarios de alto nivel y me han dicho que eso no está en ningún portafolio y que no hay intención de vender activos de CENIT. Esa información carece de objetividad, en tanto la presidencia y representación legal del sindicato no tiene indicios”, dijo.

Loza aclaró que el comunicado es de una de las 28 subdirectivas y no representa la opinión de todo el sindicato.

