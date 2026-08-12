Así avanza la infraestructura en el tercer día tras el terremoto: vías y aeropuertos

La vía Pereira-Quibdó se encuentra habilitada con paso a un carril. Foto: Archivo Particular

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Las labores de atención y búsqueda continúan este miércoles, tercer día después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto. Mientras los organismos de emergencia mantienen las operaciones de rescate, varias zonas del occidente y el Eje Cafetero siguen enfrentando problemas de movilidad por derrumbes, cierres de carreteras y restricciones en aeropuertos.

El balance de daños también sigue creciendo. Medicina Legal ha recibido 202 cuerpos y ha identificado 121 víctimas. Además, 388 municipios han reportado afectaciones, con 20.557 viviendas averiadas, 3.715 destruidas y 64 edificios colapsados. Hay también 111 centros de salud afectados y 1.087 establecimientos educativos con daños.

El Gobierno declaró la situación de desastre de carácter nacional y anunció nuevas medidas para reforzar la atención. En paralelo, la Cancillería activó un puesto de mando de cooperación internacional para coordinar la llegada de ayuda de otros países.

Vías: continúan los cierres en cuatro departamentos

Los últimos reportes de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte muestran que los principales problemas de movilidad siguen concentrados en Valle del Cauca, Caldas, Tolima y Quindío.

En Valle del Cauca, permanecen los cierres totales en el corredor Buga-Buenaventura, en los kilómetros 50 al 55, 58+800 y 69+600. También continúa el cierre en Cali-Loboguerrero, en los kilómetros 36+100, 37+600 y 52+300.

El corredor La Unión-La Victoria también está cerrado totalmente a la altura del puente Mariano Ospina, después de la caída de la estructura.

La situación de Buga-Buenaventura es especialmente relevante para la movilidad de carga hacia el Pacífico. El corredor había sido habilitado durante la noche del lunes, pero nuevos deslizamientos obligaron a cerrarlo nuevamente.

En Caldas, la vía Pereira-Chinchiná, entre los kilómetros 22 y 24, permanece con cierre total.

En Tolima, la vía Manizales-Fresno, en jurisdicción de Herveo, presenta cierres totales en los kilómetros 36+800 y 400+300.

En Quindío, la vía Armenia-Montenegro, en el kilómetro 3+900, tiene cierre parcial. También hay cierres parciales en distintos puntos de Montenegro-Quimbaya, en los kilómetros 4+800, 5, 5+800, 8+600, 10+600 y 12.

En La Línea, el cruce continúa habilitado, aunque con restricciones y pasos a un carril en algunos sectores.

Mientras tanto, en Chocó, la situación sigue siendo especialmente compleja. San José del Palmar, epicentro del terremoto, continúa incomunicado. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que la vía que comunica al municipio con el Valle del Cauca permanece cerrada por 24 derrumbes.

En el departamento también continúa la búsqueda de cuatro personas en un edificio colapsado en Quibdó. Chocó reporta 13 fallecidos y 139 heridos.

Aeropuertos: Buenaventura recibe ayuda humanitaria

El panorama aeroportuario presenta una recuperación parcial.

Cali, Quibdó y Armenia operan con normalidad.

En cambio, Pereira, Buenaventura, Cartago y Manizales tienen sus pistas disponibles para vuelos humanitarios y de Estado, pero mantienen restricciones para la operación comercial.

En Buenaventura, el aeropuerto Gerardo Tovar López ya está cumpliendo una función dentro de la respuesta a la emergencia: la Aeronáutica Civil informó que la terminal está recibiendo ayudas humanitarias destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

La situación en el distrito sigue siendo crítica. Buenaventura reporta 16 personas fallecidas, 258 heridas y 8.952 viviendas afectadas, de las cuales 3.136 presentan daños totales. La vía de acceso continúa cerrada por los deslizamientos.

En Pereira, el aeropuerto Matecaña permanece restringido después de los daños en la cubierta de la terminal, que provocaron la muerte de tres personas. En Manizales, La Nubia continúa con restricciones comerciales.

La emergencia también afecta hospitales y otras infraestructuras

Las lluvias complicaron durante la noche la atención en Buenaventura. La Clínica Santa Sofía tuvo que atender pacientes bajo la lluvia y espera una evaluación técnica para determinar qué tan seguro es continuar operando en sus instalaciones.

En Manizales, el balance municipal registra seis fallecidos y 182 heridos. Hay 1.970 viviendas afectadas, de las cuales 1.150 presentan daños totales, además de daños importantes en 24 colegios públicos y 16 privados.

El Servicio Geológico Colombiano reportó, además, 130 réplicas hasta las 6:00 a. m. de este miércoles, nueve de ellas con magnitud superior a 3 y una superior a 4.

La atención de la emergencia empieza a recibir apoyo internacional. Estados Unidos movilizó equipos especializados de búsqueda y rescate urbano de Virginia y California. México enviará 19,5 toneladas de ayuda humanitaria a Pereira y El Salvador informó el envío de 51 toneladas en un primer avión.

Mientras continúan las operaciones de rescate, el tercer día deja un escenario en el que la emergencia ya no se concentra únicamente en los edificios afectados: los derrumbes siguen aislando municipios, varios corredores estratégicos permanecen cerrados y algunos aeropuertos funcionan parcialmente como puntos de entrada para la ayuda humanitaria.

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