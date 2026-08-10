Así avanza la recuperación del servicio eléctrico en Colombia tras el sismo

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al occidente de Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, también golpeó la infraestructura eléctrica del país.

XM, la empresa que opera el Sistema Interconectado Nacional y administra el Mercado de Energía Mayorista, informó a través de un comunicado que el sismo dejó afectaciones en la atención de la demanda, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle.

La empresa explicó que el restablecimiento del servicio avanza de manera gradual, sujeto a la disponibilidad de las redes eléctricas y a las condiciones de seguridad en cada zona.

Así avanza la recuperación

Con corte a las 3:00 p.m., el nivel de recuperación de la demanda variaba bastante según la región.

En Valle del Cauca, la afectación inicial de 70 % había bajado a 46 %.

En la zona conjunta de Cauca, Quindío y Risaralda, el impacto pasó de 82 % a 42 %.

Y en el corredor Cauca-Nariño, la afectación se redujo de 44 % a apenas 13 %.

El caso más crítico sigue siendo Chocó, donde XM reportó una afectación “casi total” tanto al inicio como al corte de las 3:00 p.m. La empresa aclaró que esa cifra está en proceso de verificación, debido a la pérdida de comunicaciones y de supervisión en la zona.

XM señaló que trabaja en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía y con los agentes del sector para revisar permanentemente las condiciones necesarias que permitan facilitar la recuperación del servicio en las zonas que aún permanecen afectadas.

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