Así buscan la FIFA y Mercado Libre frenar la venta de camisetas falsas del Mundial

El foco también se pone en proteger a millones de usuarios que utilizan Mercado libre para hacer sus compras, dando garantías de acceso a productos auténticos. Foto: Adidas

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El Mundial de fútbol no solo despierta la pasión de millones de aficionados, sino que también mueve enormes cantidades de dinero. Según estimaciones de la FIFA, la edición de 2026 generará ingresos cercanos a los USD 13.000 millones, una cifra que supera ampliamente los USD 4.480 millones obtenidos por los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para países espectadores, como Colombia, la proyección también es importante, debido al derrame económico que se genera en sectores como el textil, bares y gastronomía.

En este contexto, Mercado Libre y la FIFA anunciaron una alianza para combatir la comercialización de productos falsificados que infringen los derechos de propiedad intelectual asociados al Mundial, como balones y camisetas. En el caso de estas últimas, los derechos corresponden tanto a la federación de fútbol de cada selección —como la Federación Colombiana de Fútbol— como a la marca fabricante y patrocinadora oficial, Adidas.

“A través de esta incorporación, el trabajo en conjunto es para combatir la falsificación y la piratería de productos y mercadería relacionados con el mundial. La fuerte demanda nos demuestra la relevancia de esta iniciativa: las búsquedas de productos relacionados con el Mundial en Mercado Libre alcanzaron las 105 por minuto en la región en mayo de 2026”, informan.

La estrategia consiste en detectar y remover las publicaciones que se hagan en la mencionada plataforma que infrinjan derechos de propiedad intelectual, así como como colaborar con las autoridades para facilitar la incautación de productos falsificados.

Con esto, añaden, el foco también se pone en proteger a millones de usuarios que utilizan Mercado Libre para hacer sus compras, dando garantías de acceso a productos auténticos.

“En Mercado Libre jugamos en equipo. Esta alianza con la FIFA nos permite seguir protegiendo a nuestros usuarios y a las marcas que confían en nuestra plataforma, promoviendo un comercio más justo y transparente”, afirmó Paula Fernández Pfizenmaier, Directora de Propiedad Intelectual de Mercado Libre.

“La FIFA trabaja arduamente para proteger su propiedad intelectual y los derechos otorgados a los socios y licenciatarios oficiales. El trabajo en equipo y el liderazgo demostrados por Mercado Libre a través de esta importante y efectiva Alianza son un pilar clave del programa antifalsificación de la FIFA y un paso fundamental para garantizar que los aficionados tengan la tranquilidad de estar adquiriendo productos auténticos y de alta calidad”, concluyó Lynn Carrillo, Directora Legal Comercial de la FIFA.

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