Así me tumbaron a través de Facebook Marketplace y Mercado Libre: no caiga

Todo inicio el día 9 de julio 2025. Se realizó una publicación para la venta de una cámara fotográfica marca Canon en el portal de Facebook Marketplace, listada con un valor de venta de 1.200.000 COP.

El 10 de julio de 2025, una mujer escribió a través de la publicación de la cámara solicitando mi número celular para poder obtener más información del producto. Una vez que le envié mi teléfono, procedió a contactarme una mujer vía WhatsApp, la cual se autoidentificó como Daniela.

Esta mujer me pidió más fotografías del producto, especificaciones e información del uso y estado general. Se le enviaron diferentes fotografías de la Canon, con su respectiva referencia (EOS Rebel T3i), los componentes que se venderían junto con la cámara, como el forro, trípode, lente, etc. Adicionalmente, se le informó que esta cámara había sido de uso limitado, que no tenía golpes, caídas, reparaciones y que estaba en perfecto estado.

A la media hora de haber enviado la información, esta mujer identificada como Daniela me contactó a través del servicio de llamada de WhatsApp. En la llamada, afirmó que estaba muy interesada en el producto, pero que ella se encontraba ubicada en la ciudad de Pereira; sugirió utilizar la plataforma de Mercado Pago, la pasarela de pago de Mercado Libre, en la cual se genera un link de pago seguro, y Mercado Libre retiene el dinero de la transacción hasta que se verifica que el producto fue enviado.

Esto se propuso como alternativa debido a que la persona afirmaba estar en otra ciudad y no quería enviar dinero sin que le fuera a llegar un producto, pero uno como vendedor no envía el producto sin recibir primero el dinero.

Se realizó la gestión por mi parte. Entré a la App de Mercado Pago, en la sección de general link de pago, por un valor de 1.200.000 COP. En el momento en que la aplicación generó el link, lo reenvié al WhatsApp de la persona identificada como Daniela. Esto tuvo lugar a las 5 pm del 10 de julio de 2025.

Recibí una llamada de la mujer, indicándome que estaba fuera de su casa, y que realizaría la transferencia en la noche al regresar. Me pidió poner en pausa la publicación de Facebook, y “separársela”, afirmando que ya el negocio era seguro y que ella definitivamente la compraba. Sospecho que en ese tiempo es que estaban editando los correos fraudulentos para la estafa.

Tres horas más tarde, tipo 8 pm, la persona envió pantallazos correspondientes a recortes realizados desde un computador, fingiendo abrir el link que yo había enviado; una de las fotos que me enviaron era un formulario, con la tipología de la página web de Mercado Libre, la distribución de la página y todo muy similar, en la que pedía confirmar algunos datos del destinatario. En ese momento, cometí el error de suministrar varios de mis datos personales, confiado en el proceso que se estaba llevando de la venta.

Veinte minutos más tarde (8:20 – 8:23 pm), después de haber recibido confirmación por WhatsApp de Daniela, comenzaron a llegar a mi correo electrónico, una serie de emails de un remitente que parecía ser Mercado Libre.

El primer correo electrónico, en el asunto afirmaba ser las instrucciones de transferencia de Mercado Pago, con link de pago. Al abrirlo, tenía los logos de la empresa, imágenes con colores y tipografía idénticos a los de Mercado Libre y una lista con instrucciones básicas del procedimiento de pago y desembolso del dinero.

El segundo correo electrónico, aparentemente de Mercado Libre, tenía en el asunto el formulario de transferencia de Mercado Pago referente al link de pago que generé por la App. En su interior, había un banner de Mercado Libre con los logos y colores de la empresa y en su contenido un mensaje con la confirmación del pago, número de referencia de la transacción, links con información sobre preguntas frecuentes al usar esta modalidad; más abajo aparecía la información de la venta total, el valor que descontaría Mercado Pago por el servicio, la información del banco del cual se iba a desembolsar el dinero y mi información personal, nombre, cédula, que fraudulentamente me habían solicitado por WhatsApp, y al final incluso aparecía mi banco y número de cuenta.

El tercer correo electrónico tenía un asunto de Confirmación de envío, un banner de Mercado libre y un mensaje con los logos de Mercado Pago, en el cual afirmaban que se había acreditado la venta, un resumen del proceso, fecha, número de orden, ciudad de destino (Pereira) y la supuesta información personal de esta mujer, nombre completo: Nicole Daniela Lozano, número de cédula: 1.026.598.705 y el número del celular del cual me contactaron y se realizó todo el fraude: +57 320 2068564. Estos datos se revisaron en las páginas de antecedentes de la Policía, y esta persona realmente existe. Debajo de dicha información había un banner de Mercado Libre, información del monto de la transacción y, en la parte inferior, la publicidad normal de Mercado Libre sobre mercado puntos, plataformas digitales y opciones de suscripción, logos e imágenes idénticas a los correos de Mercado Libre.

En ese tercer correo había un apartado que tenía la información de la transportadora, indicaba un servicio privado, y un link que decía “Ingresar aquí para solicitar tu recogida”. En el momento de entrar a ese link, se abre un chatbot con la empresa Live Chat, en la que el perfil tiene los logos de Mercado Libre y posteriormente lo atendía un supuesto agente que requería el número de orden y fingió realizar el tramite para la recogida del producto (Camara Digital Canon), en ella se solicito la dirección de recogida, fotos del embalaje y confirmad disponibilidad para la entrega. Finalmente, confirman la recolección como un servicio privado, proporcionan el nombre del conductor y las placas del vehículo de recolección.

Unos 20 o 30 minutos mas tarde, llego un vehículo identificado con las placas IAQ27G, un mensajero en motocicleta que se auto identifico como Felipe y que provenía de la empresa Mercado Libre para prestar un servicio de mensajería, este sujeto recoge la cámara y se la lleva.

Al mismo tiempo, el agente del chat bot confirma la recolección e indica que Mercado Pago hará efectivo el desembolso del dinero en la cuenta registrada. Se finaliza la conversación.

A la mañana siguiente revise la cuenta bancaria, la cuenta de mercado pago y en ninguna figuraba la transferencia, así que intenté abrir el chat bot para comunicarme nuevamente con los agentes de Mercado Libre, este chat en la plataforma Live Chat, mandaba las respuestas automáticas, pero no conectaba con ningún asesor, así que ingresé directamente a la página de Mercado Pago y contacté con los asesores a través del canal de Whatsapp.

En ese momento, conté toda la situación y pregunté por el estado del desembolso, fue allí cuando me advirtieron que se trataba de un fraude, el numero de orden no existía, y en su sistema no se registró ningún movimiento en mi cuenta ni con el link de pago generado en ella. Me informaron que los correos electrónicos que me llegaron no correspondían a ningún dominio oficial de ellos, que era algo que ya había ocurrido antes, me explicaron que ellos ya no envían ese tipo de correos electrónicos, la forma de revisar de manera segura las transacciones de la cuenta a través de al app y que Mercado Libre ya no prestaba el servicio de recogida, que ellos ahora solo reciben productos para venta directamente en sus centros de recolección y distribución.

Con toda esta información que desconocía, estuve seguro que se trato de un fraude, fue allí cuando entendí que nos habían robado la cámara y procedí a contactar y contarle a mi familia lo sucedido.

