Así es el CONFIS que invierte en fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública

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El Gobierno busca modernizar las capacidades de defensa del país con la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) al aval fiscal por COP 13 billones.

Con ello pretenden que los recursos financien el CONPES de Declaración de Importancia Estratégica (DIE) para el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública. Con el CONPES, la inversión en la Fuerza Pública se repartirá así:

Ejército Nacional recibiría el 44,9 % de los recursos (5,8 billones de pesos)

Armada Nacional, el 26,5 % (3,4 billones)

Fuerza Aeroespacial Colombiana, el 10,2 % (1,3 billones)

Policía Nacional, el 18,3 % (2,3 billones), esta última incluida dentro del paquete total de inversión

La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, señaló que “este CONPES permite organizar y priorizar inversiones estratégicas para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, proteger la vida de quienes defienden el país y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente”.

Este 27 de marzo fue convocada en la Presidencia de la República la sesión para la aprobación del CONPES de fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública.

¿En qué se invertirá el dinero?

El documento contemplará inversiones estratégicas orientadas a modernizar capacidades clave del sector defensa, entre ellas:

Sistemas de defensa anti-drones Aeronaves para transporte y operaciones estratégicas Embarcaciones y vehículos operativos Equipos de inteligencia y tecnología para la seguridad

El Gobierno dice que la inyección de recursos permitirá fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar amenazas como el narcotráfico, los grupos armados organizados y otras dinámicas de criminalidad que afectan la seguridad en diferentes regiones del país.

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