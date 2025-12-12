Así es el ‘Plan Navidad’ con el que la DIAN combatirá el contrabando en 13 ciudades

Parte de los principales puntos de control se ubicarán en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Pereira, Ibagué, Cali y Bogotá. Foto: DIAN

Diciembre es el mes con mayor actividad comercial del año. Con la intención de hacerle frente al contrabando, la DIAN anunció la puesta en marcha del “Plan Navidad”, una estrategia en la que trabajará con el apoyo de otras organizaciones.

Serán 13 las ciudades en las que se desarrollará esta estrategia, en la que participarán más de 300 funcionarios de la DIAN y cerca de 200 integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera, el INVIMA y entes territoriales como gobernaciones y alcaldías.

Parte de los principales puntos de control se ubicarán en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Pereira, Ibagué, Cali y Bogotá.

“Con este cerco estratégico fortalecemos los controles sobre los principales corredores logísticos y zonas de alta actividad comercial del país, los operativos están concentrados en los cuatro sectores más vulnerables al ingreso de mercancía ilegal: licores, cigarrillos, tecnología y calzado, productos que históricamente han sido utilizados por redes de contrabando para evadir controles y afectar la competencia leal”, dijo Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la DIAN.

La dirección resaltó que este trabajo es producto de los acuerdos establecidos en mesas nacionales y regionales anticontrabando, en las que participaron entidades nacionales y locales y gremios, con el ánimo de proteger el comercio formal, garantizar condiciones equitativas para los empresarios y evitar que productos sin certificación sanitaria lleguen a los consumidores durante la temporada de final de año.

“A través de analítica de datos, labores de inteligencia y la recopilación de información compartida por entidades, organizaciones aliadas y representantes de marcas, identificamos bodegas, centros de acopio y parques industriales en los que se almacenan grandes volúmenes de mercancía de procedencia y permanencia ilegal en el país; los operativos de hoy están dirigidos a las grandes organizaciones que afectan la economía nacional y no a los pequeños establecimientos de comercio que son el último eslabón en la cadena del contrabando”, explicó Betancourt.

La DIAN también dijo que, en lo que resta del año, intensificará los controles en bodegas, depósitos y centros de distribución. La dirección invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías a través de la línea anticontrabando 159 o en la sección ‘PQRS y denuncias’ en www.dian.gov.co.

Con el Plan Navidad, la DIAN busca frenar el contrabando, proteger el comercio formal y reforzar los controles en la temporada de mayor actividad comercial del año.

