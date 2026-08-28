28 de agosto de 2026 - 01:04 a. m.
Así es el Presupuesto General de la Nación para 2027 radicado por el Gobierno
Aunque se esperaba que el monto disminuyera, el nuevo Presupuesto de la administración De la Espriella crece frente a la propuesta del gobierno Petro. Esto en medio de la emergencia económica decretada para hacerle frente a la crisis por el terremoto del 10 de agosto. Le contamos los detalles.
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