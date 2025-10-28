Así está el precio del oro tras varios días de caída

El aumento ha atraído a compradores tanto institucionales como minoristas a través de fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro. Foto: Agencia Bloomberg

El oro se estabilizó después de una caída de tres días debido a que el apetito por activos más riesgosos se fortaleció ante las esperanzas de un avance comercial entre Estados Unidos y China.

El oro en lingotes cotizaba cerca de los 3.950 dólares la onza el miércoles, un día antes de una reunión programada entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

El Wall Street Journal informó que Estados Unidos reduciría algunos aranceles si China toma medidas drásticas contra la exportación de sustancias químicas que producen fentanilo. Un acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo fortalecería aún más la confianza del mercado, después de que un repunte en las empresas tecnológicas también reforzara el optimismo sobre el auge de la inteligencia artificial.

El oro ha retrocedido drásticamente tras un frenético repunte que impulsó los precios a un récord de más de 4.380 dólares la onza la semana pasada, un ascenso que algunos operadores consideraron excesivo. Incluso después del retroceso, el metal ha subido alrededor de un 50% este año, impulsado por las compras de los bancos centrales y las llamadas operaciones de devaluación, en las que los inversores evitan la deuda soberana y las divisas para protegerse de déficits presupuestarios descontrolados.

El aumento ha atraído a compradores tanto institucionales como minoristas a través de fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por oro, aunque una fuerte salida de capitales ha mermado parte de ese apoyo. Los inversores retiraron 1.000 millones de dólares netos de las acciones de oro SPDR de State Street el lunes, la mayor cantidad desde el 22 de abril, según datos recopilados por Bloomberg. Esta salida se produjo cuando las tenencias totales de ETF de oro de los inversores experimentaron su mayor caída en seis meses.

El rápido ascenso del oro, y su reciente retroceso, ha sido un tema candente en la conferencia de metales preciosos de la London Bullion Market Association, celebrada esta semana en Kioto, Japón. El ánimo general era optimista, y una encuesta a 106 asistentes proyectó que el oro se cotizará a casi 5.000 dólares la onza dentro de un año.

El oro sigue marcando mínimos decrecientes, pero los alcistas se sentirán cómodos con la defensa de los $3,900 en los futuros del próximo mes”, declaró Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group Ltd., en una nota. “Ahora hay señales más claras de que los compradores están entrando y de que la reciente corrección del posicionamiento podría haber llegado a su fin”.

Mientras tanto, las apuestas sobre un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal el miércoles también impulsaron el apetito por activos de mayor riesgo. Si bien la reducción de los costos de endeudamiento suele beneficiar a los metales preciosos que no devengan intereses, la perspectiva de una política monetaria más flexible también ha impulsado los mercados bursátiles ante las expectativas de que las grandes tecnológicas superen las expectativas de los analistas. Cinco empresas que representan aproximadamente una cuarta parte del índice S&P 500 publicarán sus resultados el miércoles y el jueves.

El oro al contado bajó un 0,1%, situándose en 3.949,10 dólares la onza a las 7:41 h en Singapur. La plata se mantuvo estable, tras registrar una ligera ganancia en la sesión anterior. El platino bajó ligeramente, mientras que el paladio y el índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvieron prácticamente sin cambios.

