Así está impactando la reforma laboral al comercio, según encuesta de Fenalco

La mayoría de los comerciantes considera reducir las jornadas nocturnas para manejar el alza en los costos que trae la reforma laboral.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), liderada por Jaime Alberto Cabal, fue una de las decididas opositoras de la reforma laboral. Sus principales argumentos apuntaron a que esta política encarecería considerablemente los costos de contratación, lo que terminaría en aumento en el desempleo y la informalidad.

Recientemente, Fenalco publicó los resultados de una encuesta (realizada a comerciantes) con la que muestra la fotografía de la reforma en este gremio, tras dos meses de sua probación.

Solo el 13 % de los encuestados considera que en este segundo semestre aumentará el empleo en su empresa; en contraste, el 52 % considera que seguirá igual, mientras que el 35 % cree que disminuirá.

En cuanto al impacto que ha tenido la reforma en los costos laborales, el 9 % cree que ha sido bajo o muy bajo. La mayoría, el 41 %, asegura que el coletazo ha sido alto; el 30 % lo califica como muy alto y el 20 % cree que ha sido moderado.

“Estas cifras confirman que, para la mayoría de los empresarios, la reforma implica una carga significativa que afectará directamente la competitividad, limitando la capacidad de contratación y de inversión en otros frentes estratégicos”, apunta Fenalco.

La encuesta de Fenalco también muestra que, tras la aprobación de la reforma, los comerciantes consideran que esta política desincentiva la generación de empleo (eso cree el 45 %). Otro 32 % cree que lo desincentiva de forma moderada, el 17 % considera que no afecta, el 4 % no sabe, y el 2 % señala que incentiva.

Lo anterior se debería, en parte, al impacto que genera el incremento gradual en los recargos de domingos y festivos, ya que el 46 % asegura que este ha sido grave, el 23 % asegura que ha sido manejable, el 12 % señala que no le aplica, el 11 % dice que el impacto ha sido poco, y un 8 % se orienta más a decir que es un gran beneficio para el trabajador.

Otras preguntas incluidas en la encuesta muestran lo que sería el panorama laboral en los próximos años, sobre todo en materia de automatización e informalidad.

A la pregunta: “¿la reforma está incentivando la inversión en automatización tecnológica en su empresa?”, el 32 % piensa que lo está haciendo de manera significativa. El 29 % cree que ha sido moderada; el 19 % señala que no cambia la inversión en el corto plazo; el 13 % apunta que se hará una automatización independientemente de la reforma laboral y 7 % reconoce que no sabe o prefiere no responder.

El grueso de los consultados (el 53 %), coincide en que la reforma está aumentando la informalidad en el sector; mientras que el 26 % señala que este efecto ha sido moderado. El 18 % dice que por el momento no ha cambiado, el 2 % dice que no sabe, y el 1 % señala que, de hecho, la informalidad se ha reducido tras la reforma.

“La reforma se asocia más con riesgos de precarización que con mejoras estructurales en el mercado laboral”, es la lectura que le da Fenalco a estas cifras.

La reforma también estaría generando cambios en la forma en la que operan las empresas. Por el incremento al recargo nocturno, el 41 % de los comercios está reduciendo las operaciones en horas de la noche; el 28 % aún no, pero planea hacerlo; el 15 % no ha hecho cambios; el 11 % planea mantener las operaciones sin hacer ajustes y, el 5 % no sabe y no responde.

Para hacerle frente a los desafíos económicos que plantea la reforma, el 24 % de los comercios ha ajustado sus horarios; el 19 % ha reducido sus horarios nocturnos; el 18 % ha reducido o congelado su planta de personal; el 14 % ha aumentado las inversiones en automatización; el 13 % dejó de contratar personal temporal; el 9 % ha reducido su contratación de aprendices y pagará la multa; otro 9 % ha redefinido su estrategia hacia las ventas virtuales; y el 5 % cerró su negocio o una parte de este.

El salario mínimo también fue un tema protagonista en la encuesta. Ante un alza importante, el 59 % de los consultados dice que se siente muy preocupado, pues eso comprometería la sostenibilidad de su empresa; el 31 % se siente preocupado y señala que eso generaría ajustes importantes para su empresa; el 7 % se siente moderadamente preocupado y considera que ese escenario sería manejable; el 2 % se siente poco preocupado, y el 1 % no se siente preocupado.

“Estos resultados reflejan un alto nivel de incertidumbre frente a los costos laborales futuros, con el riesgo de una mayor informalidad y un entorno menos competitivo para la actividad empresarial”, apunta Fenalco.

Hay que recordar que la argumentación que presentaron los defensores de la reforma, entre ellos las centrales obreras, es que aunque esta política encarece los costos de la contratación (lo que podría implicar mayor informalidad, despidos o aumento en la tasa de desempleo), el balance final podría ser positivo tanto para el mercado laboral como para las propias empresas.

La lógica detrás de esto es que trabajadores mejor remunerados se traduce en hogares con mayor capacidad de gasto. Esto implica un aumento en las ventas de las empresas y, por ende, mayores ingresos y necesidad de contratación.

A esto lo califican como un “círculo virtuoso” con el potencial de impulsar la economía colombiana.

Lo cierto es que la laboral sí está demandando un incremento en los costos de contratación, así como la necesidad de que muchas compañías se reajusten para seguir siendo financieramente sostenibles. Preocupa que la informalidad sigue estando en más de la mitad de los ocupados en el país, y no hay nada que, por lo menos en el mediano plazo, apunte a remediarla.

