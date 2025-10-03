Así está la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia

Por hacer las mismas tareas, en promedio, las mujeres siguen sin ganar lo mismo que los hombres. Foto: Cristian Garavito

En Colombia, las oportunidades laborales no son iguales para hombres y mujeres. Aunque, según el DANE, ellas tienen en promedio un mayor nivel de formación académica, enfrentan más dificultades para acceder y mantenerse en el mercado laboral.

“Ejemplo de ello es la brecha salarial de género: aunque realizan las mismas tareas, en promedio las mujeres siguen sin ganar lo mismo que los hombres.

La más reciente entrega de la Investigación Nacional de Salarios y Beneficios que realiza la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), revela estas diferencias.

Por posición, estos son los salarios promedio:

Alta gerencia

Hombres: COP 34,4 millones

Mujeres: COP 35,9 millones

La brecha es inversa: COP 1,5 millones

Gerencia media

Hombres: COP 18,2 millones

Mujeres: COP 16,8 millones

Brecha: COP 1,4 millones

Personal de base

Hombres: COP 2,2 millones

Mujeres: COP 1,6 millones

Brecha: COP 600.000

Información presentada en un reporte del DANE y ONU Mujeres estima que el salario promedio de las mujeres en Colombia es el 94 % del que reciben los hombres.

Algunos expertos señalan que estas brechas de género salariales responden a diversas causas entre las que resaltan los techos de cristal (las mujeres presentan más desafíos para acceder a cargos directivos o plazas mejor remuneradas); la discriminación directa o sesgos que subvaloran su trabajo; así como el peso de la informalidad, en donde ellas cuentan con una gran participación.

Otras distorsiones incluyen las diferencias entre las licencias de maternidad y paternidad. Al ser la de ellas más larga, se crean barreras para la contratación o promociones. Muestra de ello es que en el país persiste la brecha género en el desempleo (mientras en ellos la tasa es del 6,7 %, en ellas es del 11,2 %).

A esto también se suma que son las mujeres quienes asumen la mayor parte de las labores del cuidado del hogar. Según las cifras más recientes del DANE, en Colombia más de 7 millones de mujeres no trabajan porque se dedican a labores de cuidado no remuneradas en el hogar. En contraste, esta situación solo alcanza a unos 919.000 hombres. En otras palabras, por cada hombre que asume estas tareas, casi ocho mujeres cargan con ellas.

Los datos también muestran que esta problemática se intensificó en agosto, cuando 250.000 mujeres se sumaron a este grupo, dejando de trabajar o de buscar empleo para dedicarse a las labores del cuidado del hogar. En contraste, 19.000 hombres hicieron lo contrario: abandonaron estas labores para emplearse o buscar trabajo.

En la encuesta de Pulso Social también se hace evidente esta realidad, pues ante la pregunta “¿en qué actividad ocupó la mayor parte de su tiempo la semana pasada?”, el 14,7 % de los hombres respondió que en oficios del hogar, mientras que el 48,4 % de las mujeres respondió lo mismo. De hecho, esa fue la respuesta más popular entre las mujeres, mientras que en los hombres fue trabajando, con el 69 %.

Todo esto pese a que las mujeres alcanzan de una mayor formación académica en Colombia pues, según la Encuesta de Calidad de Vida, cerca del 37 % de ellas han alcanzado un nivel de educación superior, mientras que esta tasa en ellos es del 27,5 %

Parte de esta realidad también se traduce en que el 21,4 % asegura que se siente sobrecargada con las tareas del hogar, mientras que el 8,1 % de los hombres dice lo mismo.

