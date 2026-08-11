Así está la infraestructura de transporte en el segundo día tras el terremoto

Buenaventura-Loboguerrero-Buga Foto: Sacyr

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Después del primer día del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, las autoridades y los concesionarios continúan con la revisión de carreteras, aeropuertos y sistemas de transporte. Este es el estado de la infraestructura según los últimos reportes oficiales.

El movimiento, registrado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.

Carreteras: Buga-Buenaventura volvió a cerrarse

Uno de los puntos que cambió durante la madrugada fue el corredor Buga-Buenaventura, una conexión que moviliza cerca del 40 % para el transporte de mercancías hacia el Pacífico.

El Ministerio de Transporte informó que la vía había sido habilitada a medianoche, con paso a un carril en las zonas afectadas. Sin embargo, nuevos deslizamientos obligaron a cerrar nuevamente el corredor por razones de seguridad.

Desde las 4:00 a. m. de este martes 11 de agosto, equipos de la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) retomaron las labores de remoción de material para recuperar la movilidad.

La ANI había reportado afectaciones en la Ruta Nacional 4001, entre Restrepo, Dagua y Buenaventura, en varios puntos de los PR 69+400, 61+300, 60+300, 60+000, 58+000, 53+100 y 53+000, además del PR 2+900 en Buenaventura.

El proyecto también quedó marcado por la muerte de tres trabajadores que realizaban labores en el corredor cuando ocurrió el sismo.

En otros corredores nacionales continúan las labores de atención por deslizamientos y caída de material. En Quindío, el cruce de La Línea permanece habilitado, aunque con restricciones y pasos a un carril en algunos sectores. El Instituto Nacional de Vías recomendó transitar con precaución y atender la señalización.

En la vía Armenia-Montenegro-Alcalá, hay un carril habilitado en el PR 4, donde se registró caída de material vegetal. El PR 5 continúa en atención por un deslizamiento traslacional.

En Cartago-Alcalá, el PR 1 permaneció con afectación total por un deslizamiento.

En el corredor Puente La Libertad-Fresno, entre Caldas y Tolima, el PR 36 mantuvo afectación total, mientras los PR 47, 43 y 33 quedaron habilitados a un carril.

En Cauyá-La Felisa, en Quinchía, el PR 17 fue habilitado totalmente después del deslizamiento registrado tras el sismo.

En Risaralda, la vía Santa Cecilia-Asia, en Pueblo Rico, mantuvo afectación total en el PR 21.

En Valle del Cauca, la vía Cali-Loboguerrero permaneció cerrada en el PR 55 por desprendimiento de rocas sobre la calzada.

¿Qué se sabe de las vías en Chocó?

Mientras las autoridades actualizan el balance de infraestructura tras el sismo, en Chocó persisten reportes sobre daños en corredores cuya situación todavía no ha sido detallada oficialmente.

La Fundación Fundech señaló que tendría un estimado de al menos 10 derrumbes grandes en la vía Novita-San José del Palmar-Cartago. El dato no ha sido confirmado hasta el momento por las autoridades de transporte.

También circulan reportes ciudadanos sobre afectaciones en la vía Istmina-Condoto, donde se observan grietas y deterioro de la calzada. Estas imágenes y reportes tampoco cuentan todavía con una evaluación oficial sobre su magnitud o impacto en la movilidad.

Las dificultades de comunicación y de suministro eléctrico en algunas zonas del departamento complican la actualización del balance. En San José del Palmar, por ejemplo, habitantes y organizaciones locales han reportado problemas de conectividad y reclaman información sobre las vías que permiten salir y entrar al municipio.

Por ahora, esos reportes deben entenderse como información en verificación y no como un balance oficial de daños.

Otros corredores concesionados

Además de Buga-Buenaventura, la ANI reportó afectaciones en los corredores Armenia-Pereira-Manizales, GICA y Autopista al Mar 2.

En Armenia-Pereira-Manizales se presentaron derrumbes en distintos puntos de la vía. Entre los sectores reportados están La Paila-Río La Vieja, Río La Vieja-Club Campestre, Club Campestre-Caimo, La Española-El Caimo, Tarapacá, Paso Nacional Santa Rosa, Jazmín-Tarapacá I y Glorieta Boqueroncito-La Postrera.

Las labores de atención y remoción de material continúan para recuperar las condiciones de transitabilidad.

En GICA, corredor Girardot-Ibagué-Cajamarca, la ANI informó que los deslizamientos registrados en los PR 54 y 55 y PR 77 de la vía Ibagué-Cajamarca, así como en el PR 11+600 de la vía Ibagué-Espinal, fueron atendidos con maquinaria. Según el último reporte de la entidad, el corredor opera a dos carriles.

Este martes, además, la APP GICA realiza trabajos de mantenimiento vial y aplicación de lechada asfáltica en el K5+495 de la segunda calzada Ibagué-Cajamarca. Durante estas labores hay paso a un carril y la concesión pidió a los usuarios atender el Plan de Manejo de Tránsito instalado. El túnel de Gualanday no presenta novedades.

En Autopista al Mar 2, la variante de Fúquene, a la altura del talud K10+400, fue cerrada preventivamente durante aproximadamente una hora para inspeccionar un talud. Los especialistas no encontraron condiciones que comprometieran su estabilidad y la vía fue reabierta.

Los demás corredores que habían sido inspeccionados mantienen, según los últimos reportes disponibles, condiciones de operación. En Bogotá-Villavicencio se levantó el cierre preventivo realizado por la concesión Chirajara-Fundadores. En el Tercer Carril Bogotá-Girardot, el túnel Sumapaz fue inspeccionado y habilitado nuevamente.

La concesionaria Ruta al Sur informó que el corredor Santana-Mocoa-Neiva no presentó afectaciones, incluido el sector de Pericongo.

En Cali-Palmira, Rutas del Valle reportó preliminarmente daños leves en algunos puentes peatonales, información que estaba pendiente de confirmación.

Por su parte, Accesos Norte Bogotá fue inspeccionado sin que se encontraran novedades en la infraestructura.

Aeropuertos: tres ya operan con normalidad

El panorama aeroportuario cambió frente al reporte del lunes. El Ministerio de Transporte informó este martes que Cali, Quibdó y Armenia ya operan con normalidad.

En Pereira, Buenaventura, Cartago y Manizales, las pistas están listas para recibir vuelos humanitarios y de Estado, pero todavía persisten restricciones para la operación comercial.

Esto significa que el balance de siete aeropuertos con operaciones suspendidas que se conocía durante la madrugada ya se despejó durante la jornada.

En Pereira, el aeropuerto Matecaña permanece restringido después de los daños registrados en la cubierta de la terminal, que provocaron la muerte de tres personas. En Manizales, La Nubia continúa con restricciones comerciales.

En Armenia, el aeropuerto El Edén, que había presentado afectaciones en la torre de control y la pista, ya retomó su operación normal, según el nuevo balance del Ministerio de Transporte.

En Quibdó también se restableció la operación normal del aeropuerto El Caraño, pese a las afectaciones reportadas inicialmente en su infraestructura.

La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte mantienen las verificaciones para determinar cuándo podrán levantarse las restricciones que todavía afectan a Pereira, Buenaventura, Cartago y Manizales.

Cali: también hay afectaciones en el sistema MIO

El informe de Asocapitales reportó afectaciones en estaciones e infraestructura del MIO, el sistema de transporte masivo de Cali.

La ciudad también registra tres vías colapsadas, aunque el documento no identifica cuáles corredores corresponden a esos reportes. Las evaluaciones de infraestructura continúan mientras se desarrollan las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

Ferrocarriles y puertos siguen bajo revisión

La ANI informó que la red férrea no presentaba daños graves. El principal reporte correspondía a la caída de un muro en la estación La Cumbre, en Valle del Cauca.

Los puertos de Cartagena, Tumaco, Urabá y el Golfo de Morrosquillo tampoco reportaban daños graves ni suspensión de operaciones.

Metro de Medellín

En Medellín, el Metro suspendió temporalmente la operación de las líneas A y B y de los metrocables para inspeccionar estaciones, viaductos y demás infraestructura del sistema.

La empresa adelantaba las evaluaciones técnicas para determinar las condiciones de las estructuras y el restablecimiento del servicio.

El balance de este segundo día muestra que los principales problemas en infraestructura de transporte se concentran en corredores viales de Valle del Cauca, Eje Cafetero y Tolima, además de varios aeropuertos que continúan fuera de operación.

Las autoridades y concesionarios mantienen las inspecciones, remoción de material y evaluaciones estructurales. El estado de los corredores y terminales puede cambiar a medida que avancen las labores de atención.

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