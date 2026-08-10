Así están operando bancos en Valle del Cauca, Cauca y Eje Cafetero tras el terremoto

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Colombia despertó este lunes con un movimiento telúrico de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a las 7:34 de la mañana. La profundidad del sismo, de unos 82 kilómetros, hizo que el temblor se sintiera en Bogotá y Medellín, así como dejara daños estructurales graves en ciudades como Cali, Manizales, Pereira y Quibdó. En la tarde de este lunes, el balance de autoridades locales hablaba de más de 100 muertos, y el Gobierno declaró el estado de desastre nacional.

En medio de la emergencia, el sector financiero ha informado sobre el estado de sus servicios en las zonas golpeadas.

Banco de Bogotá

Banco de Bogotá informó que sus oficinas en Risaralda, Caldas y Quindío no prestarán servicio durante la jornada. La entidad explicó que, una vez registrado el sismo, activó “todos los protocolos de contingencia y evaluación de infraestructura a nivel nacional” para proteger a sus colaboradores, sus familias y sus clientes.

Para atender a los usuarios de esos tres departamentos, el banco habilitó la línea prioritaria 601 742 8386 y el canal de WhatsApp +57 318 281 4679. El resto de oficinas, los cajeros automáticos, la banca móvil y la banca virtual siguen operando con normalidad para retiros, transferencias, consultas de saldo y pagos.

El banco señaló que continuará monitoreando la situación e informará oportunamente cualquier novedad sobre la atención al público a través de sus canales oficiales.

Davivienda

Davivienda, por su parte, cerró temporalmente sus oficinas físicas en Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

Para que los usuarios de esas zonas puedan seguir operando, el banco ofrece dos alternativas: la red de cajeros automáticos, tanto propios como de otras entidades, con reintegro de los costos asociados a los retiros en efectivo, y los canales digitales (App Davivienda y davivienda.com), que funcionan las 24 horas para transferencias, pagos y consultas.

Davivienda también aclaró que las tarjetas de débito y crédito de sus clientes están funcionando con total normalidad, y que seguirá informando sobre la atención de sus oficinas a medida que la situación evolucione.

Banco de Occidente

Banco de Occidente informó que algunas de sus oficinas en Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cauca permanecerán temporalmente cerradas al público, como medida preventiva mientras equipos especializados evalúan las condiciones de seguridad de cada instalación.

La entidad aclaró que la reapertura se hará oficina por oficina, únicamente cuando se verifique que las instalaciones son seguras para retomar operación.

Mientras tanto, el banco invitó a sus clientes en las zonas afectadas a usar los canales alternos, que operan con normalidad: la App Banco de Occidente, el Portal Bancario Banca Personas, OcciRed, la red de cajeros automáticos y los corresponsales bancarios. Para más información, los clientes pueden comunicarse a la línea 01 8000 514 652, al WhatsApp 318 671 4836 o directamente con su Gerente de Relación.

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