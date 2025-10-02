Así le fue al comercio en agosto, según Fenalco

Moda y remodelación del hogar muestran señales de recuperación. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La actividad comercial suele ser uno de los termómetros de la economía. Recientemente Fenalco publicó los resultados de su bitácora económica, en la que se reflejó el comportamiento que tuvo esta actividad durante el mes de agosto.

Este reporte muestra que el dinamismo del comercio retrocedió frente agosto, siendo los supermercados y los establecimientos de alimentos parte de los negocios que sintieron este impacto. El análisis que hace la federación es que la inflación continúa presionando los bolsillos de los hogares.

Puntualmente, en agosto el 41 % de los comerciantes consultados reportaron que sus ventas fueron iguales, para el 26 % disminuyeron y para un 33 % estas fueron superiores en comparación con el mismo mes del año anterior.

Vale la pena comparar estas cifras con el más reciente reporte de la Encuesta Mensual de Comercio realizada por el DANE, la cual muestra que para el mes de julio las ventas reales del comercio minorista crecieron a doble dígito (17,9 %) frente al mismo mes de 2024.

Aún así, Fenalco insiste en que el panorama del comercio en agosto fue opacado. Parte de esto se debe a que las expectativas de los empresarios distan del optimismo, ya que solo el 37% cree que la situación mejorará en el corto plazo, mientras que el resto considera que se vienen meses de estancamiento o retroceso.

“La incertidumbre frente a una nueva reforma tributaria y los anuncios del Presidente de la República de aumentar desmesuradamente el salario mínimo por decreto generan enorme inquietud en el sector. La creciente informalidad se consolida como el mayor desafío coyuntural para el sector”, argumenta Fenalco.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, detalló que el temor es que el comercio formal, que cumple la ley y soporta múltiples cargas regulatorias, quede aún más debilitado frente a la competencia desigual de la calle, por para él, la creciente informalidad se consolida como el mayor desafío coyuntural para el sector

La federación reconoce que hay grupos que reportan un buen desempeño, como el de los vehículos, motos, computadoras y celulares, cuyas ventas crecieron a doble dígito en agosto; mientras que otros como moda y remodelación del hogar muestran señales de recuperación.

La bitácora económica también muestra que la inseguridad escala en el ranking de problemas de los comerciantes.

“Bloqueos, marchas y disturbios han causado destrozos tanto en carreteras como en zonas urbanas, afectando la operación normal del comercio. En conclusión, agosto dejó ventas estables pero con un panorama enrarecido por decisiones del Gobierno que, lejos de impulsar al comercio, amenazan con frenar su recuperación”, concluyó Cabal.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.