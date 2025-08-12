No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Así luce la guerra comercial de Donald Trump

Pocos de los principales socios comerciales de Estados Unidos se libraron de la nueva serie de aranceles de Trump, que en conjunto han elevado el tipo arancelario promedio efectivo de Estados Unidos a su nivel más alto en casi un siglo.

Tony Romm | The New York Times
12 de agosto de 2025 - 06:26 p. m.
Puerto de Santos (Brasil), la mayor terminarl comercial de América Latina. Imagen de referencia.
Foto: EFE - ISAAC FONTANA

Los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a más de 90 países entraron en vigor y representan la última escalada de una guerra comercial mundial que ha empezado a pasar factura a la economía estadounidense.

Pocos de los principales socios comerciales de Estados Unidos se libraron de la nueva serie de aranceles de Trump, que en conjunto han elevado el tipo arancelario promedio efectivo de Estados Unidos a su nivel más alto en casi un siglo.

Trump anunció las nuevas tasas en una serie de órdenes ejecutivas que firmó la semana...

Por Tony Romm | The New York Times

