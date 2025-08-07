Así luce la guerra comercial de Trump

Los nuevos aranceles de Donald Trump empezaron a regir este 7 de agosto. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL / POOL / POOL / POOL

Los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a más de 90 países entraron en vigor al filo de la medianoche del jueves, la última escalada de una guerra comercial mundial que ha empezado a pasar factura a la economía estadounidense.

Pocos de los principales socios comerciales de Estados Unidos se libraron de la nueva serie de aranceles de Trump, que en conjunto han elevado el tipo arancelario promedio efectivo de Estados Unidos a su nivel más alto en casi un siglo. En las horas previas a la entrada en vigor de los impuestos a...