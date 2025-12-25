Así podrá participar de las nuevas líneas de crédito Bancoldex para la economía popular

Los créditos Bancoldex se diferencian de los tradicionales porque ofrecen tasas de interés más favorables Foto: Archivo

Recientemente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, juntamente con Bancoldex, presentaron dos líneas de crédito por más de COP 190.000 millones. El propósito de estos es fortalecer la economía popular en los territorios.

Los créditos Bancoldex se diferencian de los tradicionales porque ofrecen tasas de interés más favorables, periodos de gracia y plazos de pago extendidos, lo cual acerca este tipo de instrumentos a poblaciones que, generalmente. no consiguen financiamiento por los vehículos financieros tradicionales.

La primera de estas líneas se llama ‘Cadenas productivas Mipymes’, con la cual se pondrán a disposición recursos por COP 143.000 millones, orientados a sectores como comercio al por menor, textil, confección y metalmecánica.

Las empresas con de estas características podrán acceder a financiamiento hasta por COP 70 millones.

La segunda línea cuenta con COP 48.000 millones y está enfocada en aumentar la competencias de las Mipymes del sector agroindustrial, especialmente en lo que tiene que ver con sus exportaciones, para lo cual se espera que se empleen más de COP 10.000 millones de estos recursos.

Según lo explicado por el presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón, estos recursos podrán ser usados para capital de trabajo (materias primas, arriendos, nómina, entre otros); modernización (compra o arrendamiento de inmuebles, adquisición de equipos, mejora de instalaciones), y sustitución de pasivos, lo que significa reemplazar deudas u obligaciones existentes por un nuevo crédito que ofrezca condiciones más favorables.

“La Economía Popular es una expresión viva de la fuerza productiva de los territorios. Allí se genera empleo y se construye valor. Con estas nuevas líneas de crédito desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex seguimos fortaleciendo el aparato productivo del país, ampliando el acceso a financiación para las unidades productivas y acompañando su crecimiento, su capacidad de generar ingresos y su proyección hacia nuevos mercados”, sostuvo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales Rojas.

Para acceder a los recursos los empresarios interesados deben acercarse a su entidad financiera de confianza y preguntar por estas líneas de Bancóldex. También pueden obtener más información a través de la página web de Bancóldex o contactarse con la línea gratuita nacional que tiene la entidad: (+57) 018000180710.

