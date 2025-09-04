Así puede ver el resumen interactivo de sus movimientos en Nequi en 2025

Le explicamos cómo consultar este resúmen de sus finanzas. Foto: Tomada de redes

Nequi es una de las principales plataformas financieras de Colombia. Con más de 26 millones de usuarios se consolida como una herramienta transaccional del día a día.

Parte de los beneficios que ofrecen este tipo de tecnologías, es que ayudan a tener un mejor control de los ingresos y gastos que se tienen, información valiosa al momento de hacer un presupuesto.

Pocos saben que Nequi ha puesto a disposición de sus usuarios una herramienta que ofrece un balance, mes a mes, del movimiento de nuestro dinero.

Se llama “Tu plata en 2025” y se encuentra en el menú principal de la aplicación, justo en la sección de “Sugeridos Nequi”. Se distingue porque es un cuadro azul, con el dibujo de un muñequito usando lentes oscuros.

Lo llamativo de esta función es que presenta la información de forma clara y organizada, lo cual facilita su comprensión.

Brinda, por ejemplo, el balance mensual de ingresos y gastos, organizando la información en una gráfica de barras en donde podemos ver, por ejemplo, cuál fue el mes en el que más se recibió y cuál en el que más se gastó.

Tiene una sección que se llama “el día más gastón”, en donde se puede ver el día del año en el que más salió plata de nuestra billetera Nequi.

También incorpora ejercicios financieros interesantes, como decirle al usuario cuántas transacciones ha hecho en lo corrido del año y le sugiere hábitos que podrían beneficiarlo.

Por ejemplo, a una persona que ha tenido 140 transacciones le dijo que si hubiera ahorrado $500 en cada una, a este punto del año ya tendría $70.000. También lo motiva a crear metas de ahorro y a definir una estrategia clara para lograr alcanzarlas.

Expertos en finanzas personales recomiendan llevar un seguimiento periódico de nuestros ingresos, gastos, ahorros e inversiones. En estos temas la información es clave y herramientas como esta ayudan a alcanzar esos objetivos.

Tenga en cuenta que este tipo de funciones no son exclusivas de Nequi. Podría también probar otras aplicaciones que le ayudan con sus finanzas del día a día. Algunos ejemplos son MonAI y Monefy. En estas también puede crear presupuestos para cada rubro (vivienda, entretenimiento, alimentación, transporte…) y de esa forma tener una mejor administración de su dinero, ya que le indican cuándo está a punto de alcanzar su tope para que modere el gasto.

