Así quedó el cronograma para la concertación del salario mínimo 2026

Durante la última semana se había anticipado que la concertación del salario mínimo iniciaría el 1 de diciembre. Este viernes, el Ministerio de Trabajo convocó a una rueda de prensa en la que dio a conocer el calendario completo del proceso.

Según lo establece la Ley 278 de 1996, la comisión tiene hasta el 15 de diciembre para definir el aumento del salario mínimo. En ese periodo, el DANE y el Banco de la República entregan los datos macroeconómicos que sirven de base para que empresarios y trabajadores formulen sus propuestas. Luego, estas se presentan y, en los días siguientes, ambas partes exponen sus argumentos con la esperanza de llegar a una cifra que beneficie a todos.

Si no se llega a una concertación, la o las partes que no estén de acuerdo deben explicar, por escrito, sus salvedades. Estas se deben presentar en no más de 48 horas siguientes al 15 de diciembre. Lo que se hace en ese escenario es estudiar esos argumentos y fijar una posición. Para eso, se tienen otras 48 horas.

En esos días el Ministerio de Trabajo tiene encuentros unilaterales con centrales obreras y gremios, con la intención de aceitar la negociación y llegar a un punto que sea aceptable para ambas partes.

Pasado ese tiempo, todos vuelven a reunirse para intentar lograr un consenso antes del 30 de diciembre. Si definitivamente no se llega a un acuerdo, ese mismo día el presidente debe fijar el incremento teniendo en cuenta la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y del IPC.

El detalle de las fechas

28 de noviembre (viernes)

8:00 a.m. – 4:00 p.m.: Subcomisión de Productividad.

Presentación del DANE: Productividad total de los factores.

1 de diciembre (lunes)

8:00 a.m. – 1:00 p.m.: CPCPSL.

Instalación de la mesa de concertación del salario mínimo.

Presentación del DANE: PIB hasta el III trimestre de 2025.

Cuentas Nacionales de transferencia.

Presentación del Mercado Laboral.

4 de diciembre (jueves)

El DANE presenta al país la cifra de IPC a las 6:00 p.m.

9 de diciembre (martes)

8:00 a.m. – 1:00 p.m.: CPCPSL — Mesa de concertación del salario mínimo.

Presentación del DANE: IPC y cifras.

Presentación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Coyuntura macroeconómica.

Presentación del Banco de la República.

Proyección de inflación.

Intervenciones de los integrantes de la CPCPSL.

Presentación de ofertas de incremento del salario mínimo 2026.

10 de diciembre (miércoles)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación.

11 de diciembre (jueves)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación.

12 de diciembre (viernes)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación.

15 de diciembre (lunes)

8:00 a.m. – 4:00 p.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación.

Primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo (Ley 278 art. 8 parágrafo 1).

16 de diciembre (martes)

CPCPSL — Presentación de escritos de salvedades de cada parte (Ley 278 art. 8, parágrafo 2).

17 de diciembre (miércoles)

CPCPSL — Presentación de escritos para estudiar las salvedades (Ley 278 art. 8, inciso 1).

18 de diciembre (jueves)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.

19 de diciembre (viernes)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.

22 de diciembre (lunes)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.

23 de diciembre (martes)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación extraordinarias.

24 de diciembre (miércoles)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación extraordinarias.

26 de diciembre (viernes)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.

29 de diciembre (lunes)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.: CPCPSL — Jornadas de concertación extraordinarias.

30 de diciembre (martes)

Fecha límite para la expedición del decreto del salario mínimo (Ley 278 art. 8, inciso 2).

Las dos orillas

Llegar a un acuerdo no es fácil porque, tradicionalmente, empresarios y trabajadores se paran sobre teorías económicas distantes.

Según lo han expresado en los últimos años los empresarios, subir demasiado el salario mínimo puede ser contraproducente, ya que aumenta los costos de contratación. Esto, a su vez, limita la capacidad de las empresas para vincular más personal o, en algunos casos, las lleva a reducir su planta. Además, advierten que, para compensar ese incremento en los costos, muchas veces se ven obligadas a subir los precios de sus productos y servicios, lo que termina alimentando la inflación.

Se espera que este año ese argumento tome más fuerza, ya que al aumento del salario mínimo se sumarán los costos que traerá la reforma laboral, como la ampliación de la jornada nocturna y el incremento en los recargos por trabajo en días de descanso.

Las centrales obreras, por su parte, señalan que un buen incremento del salario mínimo se traduce en empleados con un mayor poder adquisitivo, lo cual deriva en un crecimiento en el consumo y, por ende, más ventas e ingresos para las empresas que, para atender la creciente demanda, tendrán que contratar a más trabajadores.

Como lo ha plasmado en sus decretos, la postura del presidente Petro se alinea con la de los sindicatos. Recientemente destacó que, aún con las considerables alzas que ha tenido el mínimo en los últimos años, el desempleo ha retrocedido (en septiembre alcanzó la tasa más baja que se ha registrado para ese mes desde el año 2001, al consolidar un 8,2 %).

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, muestra una visión que parece conciliar entre ambas posturas. Por un lado reconoce que un incremento desmedido puede traer presiones inflacionarias, ya que la demanda superaría la oferta y, en ese desequilibrio, los precios suben. Por el otro coincide en que un acertado aumento en el poder adquisitivo puede traer ese círculo virtuoso del que hablan los sindicatos.

“El beneficio asociado a los ingresos de las personas que ganan el mínimo, y el de los que se puedan beneficiar del aumento de esa demanda agregada, también implica unos retos importantes para la consecución de la meta de inflación y, por lo tanto, esos retos que se generan y los beneficios que se generan deben compatibilizarse y buscar puntos de equilibrio que permitan resultados satisfactorios para el conjunto de la sociedad”, señaló luego de la más reciente reunión de tasas de interés de la entidad.

En palabras más coloquiales, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El alza del salario mínimo no puede ser una cifra tomada a la ligera, sino más bien el resultado de un cálculo minucioso.

¿Habrá concertación?

Aunque todos los años tienen sus particularidades que, de entrada, dificultan un acuerdo en torno al mínimo, las de este año parecen ser especiales.

En primer lugar, desde septiembre Fenalco anunció que este año no participará en la mesa de concertación. Según su presidente, Jaime Alberto Cabal, la decisión obedece a que, en su opinión, no existen garantías para una discusión real, pues considera que el Gobierno volverá a definir el incremento del salario mínimo por decreto, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

En su momento, la ANDI y la SAC dijeron a medios de comunicación que participarán en la mesa, como lo demanda la ley, pero coinciden en que el Gobierno tendría la intención de poner una cifra, la cual sería del 11 %.

También es cierto que este es un año preelectoral, por lo que existe la posibilidad de que las discusiones en la mesa adquieran un matiz más político que técnico.

Por último, está la presión inflacionaria. La meta del Banco de la República de llevar la inflación al 3 % se ha venido postergando, y las proyecciones más recientes indican que solo se alcanzaría en 2027, con una reducción más marcada a partir de 2026. Aunque el salario mínimo no es el único factor que incide en los precios, un aumento demasiado alto sí podría frenar el ritmo de desaceleración que se espera para los próximos años.

