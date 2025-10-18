Así quedó el presupuesto 2026: los sectores que más ganaron y perdieron

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Esta semana, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026. El Senado decidió acoger el texto que aprobó la Cámara.

Las cuentas para el próximo año quedaron en COP 546,9 billones, COP 10 billones menos frente a la propuesta inicial de la administración de Gustavo Petro. Este cambio viene de la mano de la promesa de reducir las aspiraciones de la reforma tributaria, que ya no buscará COP 26,3 billones, sino COP 16,3 billones.

Durante el segundo debate, en plenarias de Cámara y Senado, los parlamentarios no hicieron ninguna modificación a la ponencia radicada, aunque sí había reparos.

De los COP 546,9 billones del presupuesto, COP 358,1 billones corresponden a funcionamiento, COP 100 billones a servicios de la deuda y COP 88,4 billones a inversión.

Presupuesto 2026 por sectores

Las entidades con el mayor crecimiento presupuestal para 2026, frente a 2025, fueron la Registraduría, le sigue Planeación y Ciencia, Tecnología e Innovación.

En contraste, varias entidades sufrieron recortes considerable. La disminución más drástica está en Información Estadística (-29,1 %), seguido por Agricultura y Desarrollo Rural (-23,6 %) y Vivienda, Ciudad y Territorio (-16,70 %).

En este gráfico puede ver la variación porcentual por sectores.

En cuanto a la asignación presupuestal para 2026, los sectores con más presupuesto son Educación, Salud y Protección Social y Defensa y Policía. Las entidades con el presupuesto más reducido son Inteligencia, Ciencia, Tecnología e Innovación y Deporte y Recreación. Puede verlo en este gráfico.

Presupuesto de inversión por sectores

Si analizamos solo el presupuesto de inversión de 2026 frente a 2025, hubo un crecimiento de 5,3 %. Los aumentos más significativos se concentran en los organismos de control y en el sector de Minas y Energía. Los recortes más severos afectaron a la Presidencia, Información Estadística y Vivienda, Ciudad y Territorio.

