Así se han comportado las 5 principales criptomonedas en 2025

Bitcoin sigue siendo la reina de las criptomonedas, gracias a una capitalización que supera los US$2,2 billones. Foto: AFP - OZAN KOSE

Las criptomonedas continúan despertando un gran interés en el mercado. Su progreso en materia regulatoria en diversos países, junto con la confianza que importantes grupos inversionistas como BlackRock han depositado en ellas a través de los llamados ETF de criptomonedas, ha impulsado su crecimiento.

En términos sencillos, las criptomonedas se han acercado cada vez más a la vida cotidiana de las personas en todo el mundo, y su atractivo como inversión ha logrado captar la atención de destacados referentes.

Sin embargo, es importante recordar que las criptomonedas siguen siendo altamente volátiles y, en países como Colombia, no cuentan con una regulación específica (lo que no significa que sean ilegales). Por ello, siempre existe el riesgo de pérdidas financieras o de ser víctima de estafas, y estos factores deben considerarse antes de invertir.

Es por lo anterior que el objetivo de este artículo no es estimular o no la inversión en estas. Los datos aquí presentados son con fines netamente informativos.

2025 ha sido un año particularmente positivo para estas, por lo que aquí presentamos el comportamiento que han tenido las 10 principales criptomonedas (las que cuentan con más capitalización de mercado) en 2025.

Tenga en cuenta que esto es solo una fotografía (con base en lo registrado el 23 de agosto de 2025), pues los precios de estas varían de forma considerable cada segundo.

Bitcoin

Con una capitalización que supera los US$2,2 billones, el bitcoin sigue consolidándose como la reina de las criptomonedas. En lo que va del año su valor ha aumentado en más de un 21 %, al pasar de los US$94.416 a los US$114.960.

Como dato curioso, hace 15 años un bitcoin apenas valía unos cuantos centavos de dólar.

Ethereum

Esta también es una criptomoneda conocida. Su capitalización supera los US$571.000 millones. En lo que va del año ha crecido un 41 % al pasar de los US$3.353 a los US$4.735.

XRP

Esta es una criptomoneda ampliamente utilizada para realizar transferencias dentro de la red de Ripple (un sistema que permite mover dinero de un país a otro de forma rápida y con bajas comisiones).

Hoy cuenta con una capitalización de US$179.000 millones. En lo que va del año ha crecido un 29 % al pasar de los US$2,32 a los US$3.

Tether

Esta es la primer criptomoneda en el ranking que abre las puertas a las stablecoins, es decir, divisas que se consideran estables pues su valor no depende tanto de la especulación sino de un respaldo, que en este caso es el dólar. Es decir, un Tether equivale a un dólar, y siempre será así.

Por lo anterior, el uso que se le da a este tipo de criptomonedas es mayoritariamente transaccional, pues permiten que los intercambios monetarios mantengan su valor.

Su capitalización de mercado supera los US$167.000 millones.

BNB

También conocida como Binance Coin, esta cripto es la moneda nativa de Binance (el exchange cripto más grande del mundo) y es ampliamente usada para pagar comisiones de trading.

Hoy cuenta con una capitalización de US$122.588 millones. En lo corrido del año ha crecido 24,5 %, al pasar de los US$706,51 a los US$880.

