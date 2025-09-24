No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Así se reparte el tráfico móvil en Colombia: estas son las aplicaciones más usadas

El uso de internet móvil en Colombia sigue en ascenso. En el último año, el consumo superó los 6,6 millones de terabytes, una cifra equivalente a reproducir más de 3.000 millones de películas en alta definición.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
24 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
En promedio, cada año Facebook se lleva el 29,8 % del tráfico, lo que le da el liderazgo en este ranking.
Foto: Pixabay

Internet es parte esencial de la vida de los colombianos. Según el más reciente reporte de la firma We Are Social, en el país una persona en promedio destina casi cinco horas al día navegando desde su celular. Aquí se incluye cualquier interacción digital que requiera datos móviles o Wi-Fi desde un teléfono, como el uso de redes sociales, mensajería instantánea, consumo de video online, navegación web, uso de aplicaciones, música, podcast en streaming…

El auge de las aplicaciones móviles, la digitalización de trámites y el impulso de...

