Así va el hambre en el mundo: la promesa de erradicarla en 2030 se aleja

Imagen de referencia. Foto: EFE - Orlando Barría

Cuando los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hablan de hambre se refieren a “subalimentación”: una carencia crónica de calorías, o mejor, la incapacidad sostenida de comer lo mínimo necesario. ¿A cuántas personas en el mundo golpea el hambre actualmente?

Los hallazgos que publicó este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), junto a otras cuatro agencias de la ONU, permiten dimensionar el panorama del hambre y la seguridad alimentaria...