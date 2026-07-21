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Así va el hambre en el mundo: la promesa de erradicarla en 2030 se aleja

Unos 645 millones de personas padecieron hambre en 2025. La cifra bajó por tercer año consecutivo, pero el precio de una dieta saludable subió un 25 % en los últimos cinco años, dejando a casi 2.700 millones de personas sin poder costearse una buena alimentación.

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Redacción Economía, con información de agencias
21 de julio de 2026 - 06:08 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: EFE - Orlando Barría

Cuando los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hablan de hambre se refieren a “subalimentación”: una carencia crónica de calorías, o mejor, la incapacidad sostenida de comer lo mínimo necesario. ¿A cuántas personas en el mundo golpea el hambre actualmente?

Los hallazgos que publicó este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), junto a otras cuatro agencias de la ONU, permiten dimensionar el panorama del hambre y la seguridad alimentaria...

Por Redacción Economía, con información de agencias

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