Economía
Así va la economía colombiana en 2025: PIB, inflación y más

En el segundo trimestre del año la economía creció menos de lo esperado. Preocupa que la inversión sigue rezagada.

Redacción Economía
17 de agosto de 2025 - 05:01 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

Crecimiento económico

En el segundo trimestre de 2025 la economía creció 2,1 %. El resultado estuvo por debajo de las expectativas de la mayoría de los analistas. El Banco de la República, por ejemplo, había estimado que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 2,6 % en ese periodo, y el promedio de los analistas estimaba un 2,7 %.

Diez de las doce actividades que analiza el DANE (se pueden ver los datos en la gráfica) están en terreno positivo. Más de la mitad del crecimiento del trimestre lo aportó la actividad que agrupa comercio y reparación, transporte y...

Por Redacción Economía

