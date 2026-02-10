Así va tomando forma la integración entre Tigo y Movistar

Movistar se fusionará con Tigo Foto: Archivo particular

A mediados de 2024, Millicom, uno de los principales operadores de telecomunicaciones en América Latina, anunció su intención de adquirir las operaciones de Tigo y Movistar en Colombia. Su objetivo es fusionarlas y dar origen al segundo mayor jugador del sector en el país, solo por detrás de Claro.

Desde entonces, la materialización de ese plan ha avanzado a cuentagotas, ya que este proceso, por su naturaleza, ha demandado una serie de revisiones, autorizaciones y procesos de venta para materializarse.

La más sonada fue la bendición, aunque con condicionamientos, que le dio la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a este negocio, ya que la integración de Tigo y Movistar implica que el mercado de las telecomunicaciones en Colombia quede concentrado en dos grandes competidores (Claro y la compañía resultante de la fusión), con cerca del 90 % de los usuarios, mientras que el otro 10 % se repartiría entre WOM (con una participación de aproximadamente el 8 %) y los operadores móviles virtuales.

En otras palabras, existe el temor de que se consolide un duopolio en perjuicio de los usuarios, pues una menor competencia podría traducirse en alzas de precios, menos incentivos para invertir y, en consecuencia, un deterioro en la calidad del servicio. Estas variables han sido clave en el análisis de las autoridades. Esos posibles escenarios fueron analizados por la SIC, quien determinó que el mercado seguirá siendo competitivo, si se adoptan los condicionamientos que estableció, juntamente con la regulación que deberá expedir la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

El más reciente ajuste que se ha dado en medio de este proceso es el cambio de los directores y miembros de alta gerencia con asiento en la junta directiva de Movistar, luego de que Millicom se quedara con el 67 % de las acciones de esta empresa, tras la compra que le hizo a Telefónica. El resto de las acciones, el 32,49 %, le pertenece a la nación (son gestionadas por el Ministerio de Hacienda), mientras que el pequeño porcentaje restante es de otros accionistas.

Ya teniendo en el bolsillo la participación que tenía Telefónica, Millicom empezó a realizar sus primeros ajustes.

Designó como gerente general a Mariano Alonso, en reemplazo de Fabián Hernandez. Según su perfil de LinkedIn, Alonso es un ejecutivo global con más de 25 años de experiencia en liderazgo, así como una trayectoria en la dirección de operaciones de Experiencia del Cliente y Canales en más de 12 países. En Tigo se desempeñó como director de experiencia del cliente y operación de canales, gerente de operaciones de experiencia del cliente.

Millicom también nombró a Claudia Montoya como secretaria general, en reemplazo de Martha Elena Ruiz Díaz Granados. Montoya también será la primera suplente del representante legal.

A Millicom le resta adquirir la participación accionaria que tiene la Nación, movimiento que ya fue anunciado y aprobado por el Ministerio de Hacienda. De este negocio, el país espera recibir unos COP 856.000 millones, lo que representa un precio de COP 772,38 por acción, es decir, en venta habrá más de 1.100 millones de títulos.

También le restaba cerrar el negocio EPM, compañía con la que comparte la participación accionaria en Tigo (cada una tiene un 50 %, con EPM como controlante). Hace un par de semanas, se anunció que Millicom ganó la subasta que realizó su socio, al que le pagará cerca de COP 2,1 billones.

Se espera que en las próximas semanas se siga avanzando en la recomposición de estas empresas, en medio de este proceso que terminará con su fusión. La mirada está puesta en los eventuales desafíos y oportunidades que implicará esta movida.

