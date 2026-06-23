Así van las reservas de hidrocarburos en Colombia

Las reservas de petróleo y gas se mantienen, pero siguen por debajo de niveles previos. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

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Este martes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presentó el informe sobre reservas y recursos de hidrocarburos en el país, un documento que, de forma anual, le toma la temperatura a esta pieza fundamental de la seguridad energética del país.

Los datos de 2025 (pues las cifras siempre reflejan el panorama con corte al año pasado) muestran una leve mejoría en el caso del petróleo y un mantenimiento en el caso del gas frente a los números de 2024.

Puntualmente, la ANH informó que, para el caso del petróleo, las reservas probadas de petróleo sumaron 2.020 millones de barriles. Cuando esto se contrasta con la producción de crudo, se tiene que las reservas de este energético en el país alcanzarían para mantener una explotación por 7,4 años, levemente mejor que el dato de 2024 (7,2 años).

En el caso del gas, las reservas llegaron a 1.717 giga pies cúbicos. Al tomar este dato versus la producción nacional de gas se lleva a un horizonte de reservas de 5,9 años, el mismo resultado del año pasado.

Aunque hay una leve mejoría y un mantenimiento del tiempo de uso de las reservas de petróleo y gas al comparar con 2024, respectivamente, si el análisis se hace con años atrás lo que se tiene es una baja en ambos energéticos. De hecho, la última vez que hubo una suma en los dos renglones fue para 2021.

Y si se ven los números exclusivamente de reservas (no del horizonte de su uso), las cifras de 2025 son inferiores a las de 2024: 2.020 millones de barriles de crudo contra 2.035 millones de barriles (baja de 0,7 %) y 1.717 giga pies cúbicos de gas versus 2.064 giga pies cúbicos (baja de 16,8 %), respectivamente.

Cuando se miran los datos de producción también se ven contracciones en ambos productos energéticos, de 3,3 % en el caso del petróleo (un promedio anual de 746.500 barriles diarios) y de cerca de 20 % para el gas (794 millones de pies cúbicos diarios en 2025).

Para 2025, el horizonte de uso de las reservas de petróleo, aunque dista de su pico en la década (2021, 7,6 años), representa la tercera mejora consecutiva en el indicador. En tiempos recientes, la última vez que se registró una cifra similar fue para 2010, cuando las reservas se ubicaron también en 7,2 años.

“El informe demuestra que Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos y que las medidas adoptadas para optimizar la gestión de reservas y recursos están dando resultados concretos para la seguridad y la soberanía energética del país”, señala el documento de la ANH.

A pesar de este tono optimista, otras miradas son más críticas.

“Los anteriores resultados, son una confirmación de una situación preocupante y decreciente en el sector por la desafortunada política del gobierno saliente”, finalizó diciendo Julio César Vera, presidente de Xua Energy.

A renglón seguido, Vera lanzó algunas sugerencias para el nuevo Gobierno, luego del triunfo en el preconteo electoral por parte de Abelardo de la Espriella. El analista habla de medidas como “la reactivación de la asignación de nuevas áreas de exploración, la focalización en colocar en producción cuanto antes el gas del ”off shore" Caribe y que estos recursos se vuelvan reservas y gas en el mercado, así como una política más decidida y focalizada de impulso al recobro mejorado en petróleo y gas en el país".

Las alertas en el escenario del gas natural

Sin embargo, el panorama del gas sigue siendo preocupante: en la última década, su horizonte de uso sólo ha mostrado un repunte (2017) y la cifra actual, de 5,9 años es el peor registro desde, por lo menos, 2009. No sólo es un punto históricamente bajo, sino que representa cerca de la mitad del valor registrado hace 10 años.

En otras palabras, en 10 años, Colombia ha perdido casi la mitad del tiempo con el que contaba para suplir sus propias necesidades en consumo de gas natural.

Y esto no resulta alentador justo en momentos en los que el país importa gas natural no sólo para suplir la demanda de las plantas térmicas, sino también para poder responder a las necesidades comerciales del resto del mercado, que incluyen industria, comercio y usuarios residenciales.

Este estado de las cosas se somete a más presiones justo en momentos en los que se pronostica un fenómeno del Niño más intenso de lo normal, lo que podría llevar al límite las capacidades de producción (y abastecimiento) del sistema energético para hacerle el quite a la posibilidad de un apagón (bien sea nacional o regional).

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