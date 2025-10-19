Logo El Espectador
Economía
Así varía el costo de los peajes por kilómetro en las regiones de Colombia

Viajar por carretera es cada vez más caro. Peajes en rutas cortas como Bogotá-Villavicencio pueden ser cuatro veces más caros que en corredores más largos. Los expertos advierten las implicaciones de los altos costos logísticos.

Alejandro Rodríguez Torres
19 de octubre de 2025 - 11:13 p. m.
En Colombia hay cerca de 170 peajes.
Foto: Jorge Londoño

Colombia es un país de geografías extremas donde viajar debería ser un derecho, no un lujo. Sus carreteras conectan desiertos ardientes con páramos gélidos, selvas exóticas con llanuras infinitas. Pero este tapiz de paisajes tiene un hilo en común que une a todos los conductores: los peajes, esos compañeros de viaje ineludibles que cada ciertos kilómetros extienden sus manos metálicas exigiendo su tributo.

Según José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, el problema de fondo es...

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
