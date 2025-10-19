Así varía el costo de los peajes por kilómetro en las regiones de Colombia

En Colombia hay cerca de 170 peajes. Foto: Jorge Londoño

Colombia es un país de geografías extremas donde viajar debería ser un derecho, no un lujo. Sus carreteras conectan desiertos ardientes con páramos gélidos, selvas exóticas con llanuras infinitas. Pero este tapiz de paisajes tiene un hilo en común que une a todos los conductores: los peajes, esos compañeros de viaje ineludibles que cada ciertos kilómetros extienden sus manos metálicas exigiendo su tributo.

Según José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, el problema de fondo es...