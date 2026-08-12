Asobancaria hace un llamado a los bancos para dar alivios a afectados por el terremoto

Se hizo un llamado para que los afectados puedan comunicarse con sus entidades financieras para manifestar su situación y recibir una atención oportuna. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Continúan las medidas de apoyo para las poblaciones más afectadas por el sismo del pasado lunes. El Gobierno ha anunciado nuevos plazos para la declaración del impuesto de renta así como una declaratoria de emergencia, los operadores de telecomunicaciones han habilitado minutos y datos sin costo y, ahora, el sector bancario evalúa medidas para quienes hayan visto afectadas sus finanzas por la emergencia.

Mediante un comunicado, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) informó que está trabajando para restablecer el servicio en las oficinas afectadas, así como en la implementación de un plan de alivios para las personas y empresas damnificadas.

“Queremos darles un parte de tranquilidad. Los canales digitales operan al 100% y, gracias al compromiso de sus funcionarios, el sector atiende al público en todas las sucursales sin daños estructurales. Actualmente, las entidades se encuentran trabajando para restablecer la atención en las 533 oficinas afectadas (4% del total nacional y 34% de las de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca). En cualquier caso, todos los clientes cuentan hoy con un canal de comunicación con su banco” aseguró Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

Sobre los alivios, Asobancaria invita a las entidades a establecer parte o la totalida de los siguientes:

Atención prioritaria a los clientes de las zonas afectadas, con trámites simplificados y evaluación individual de cada caso

Alivios que podrán incluir períodos de gracia de hasta 12 meses en los casos de mayor afectación, redefinición de plazos y condiciones, y tratamientos especiales en materia de intereses

Protección del historial crediticio

Suspensión temporal de las gestiones de cobro jurídico y prejurídico a los deudores damnificados.

Asobancaria aclara que la adopción de estas medidas es voluntaria y respeta la autonomía de cada entidad, así como sus políticas internas.

“Estas medidas podrían beneficiar a un potencial de 2,8 millones de usuarios en las zonas impactadas. Los alivios concretos y los canales para solicitarlos serán definidos e informados por cada entidad”, precisa.

También se hizo un llamado para que los afectados puedan comunicarse con sus entidades financieras para manifestar su situación y recibir una atención oportuna.

“La banca seguirá trabajando articuladamente con las autoridades y los organismos de socorro en la recuperación del centro y el occidente del país”, concluyó.

Fondo Nacional del Ahorro

El FNA es una de las primeras entidades financieras que ha anunciado la adopción de alivios para sus usuarios.

La ayuda es para quienes hayan visto afectada su vivienda. A ellos se les ofrece periodos de gracia para el pago de sus obligaciones; seguro de incendio y terremoto con cobertura de hasta el 100 %; condiciones más favorables para el crédito.

“Para acceder a estas alternativas, el FNA habilitó las líneas 601 3794297 o 01 8000 527070 a través de la cual estas personas recibirán asesoría de acuerdo con las condiciones de su caso”, detalló.

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