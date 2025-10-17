Asobares pide que no se imponga la ley seca este fin de semana

Este tipo de medidas también tiene sus ecos económicos, especialmente en los establecimientos nocturnos. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 19 de octubre los jóvenes colombianos han sido convocados a las urnas. Los ciudadanos 14 y 28 podrán elegir los consejos municipales y locales de juventud; el resto del censo electoral podrá participar, el próximo fin de semana, de la consulta popular organizada por el petrismo.

Como se acostumbra hacer en este tipo de eventos democráticos, muchas ciudades adoptan la denominada ley seca, la cual prohíbe y restringe el expendio de bebidas alcohólicas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán anunció que la capital no implementará esta medida preventiva.

Consulte aquí las ciudades que tendrán ley seca este fin de semana.

Este tipo de medidas también tiene sus ecos económicos, especialmente en los establecimientos nocturnos. Es por lo anterior que desde la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) se ha solicitado la no imposición de la ley seca para este fin de semana.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales y locales para que no se implemente la figura de la Ley Seca durante los Consejos de Juventud que se celebrarán este domingo, ni en las consultas interpartidistas previstas para el próximo fin de semana”, señaló la asociación.

Aunque Asobares asegura que respalda este tipo de ejercicios democráticos, resalta que la aplicación indiscriminada de medidas restrictivas, como la Ley Seca, golpea fuertemente las finanzas de este sector que genera más de 1,68 millones de empleos directos e indirectos.

“Los bares, gastrobares y restaurantes son parte esencial de la economía, la cultura y el turismo de las ciudades. Cada vez que se ordena una Ley Seca innecesaria, se apagan las luces de los establecimientos, se paraliza el empleo, disminuye la tributación de los municipios y se reducen los aportes en salud, seguridad social y demás contribuciones derivadas de la actividad económica formal. Recordamos que el artículo 206 del Decreto 2241 de 1986, emitido hace 39 años, estableció la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en un contexto para elecciones de carácter ordinario con alta participación ciudadana, tales como las de Presidente, Gobernadores, Alcaldes y Corporaciones Públicas (Congreso, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales)”, añadió.

Es por lo anterior que la asociación argumenta que esta medida no ha sido diseñada para llamados a las urnas como los que se llevarán a cabo en los próximos fines de semana.

También puntualiza en que el Decreto 1740 de 2017 establece principios para orientar la adopción de estas restricciones en un marco de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y temporalidad.

“En ese sentido, esta restricción no puede ser utilizada de manera generalizada o preventiva, sin evidencia empírica que demuestre su pertinencia. Desde ASOBARES COLOMBIA reafirmamos nuestro compromiso con el orden, la convivencia y la democracia, pero también con la defensa del empleo, la productividad y la formalidad de miles de empresarios y trabajadores que hacen parte del ecosistema del gastro entretenimiento del país”, concluyó.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.