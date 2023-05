Atento a estas señales, porque podría estar en la mira de los estafadores

Nadie es inmune a ser estafado en internet, o cualquier otra de las tecnologías de la comunicación tan presentes en nuestro día a día. Ya hace mucho que los estafadores abandonaron campañas como la del famoso príncipe nigeriano en búsqueda de un heredero de su fortuna; sus tácticas se han vuelto complejas, por lo que evadirlas se ha convertido en todo un reto para muchos.

Como siempre, conocer las armas del enemigo es la mejor defensa para no caer en sus redes, de allí la importancia de la información que comparten compañías como ESET, empresa de seguridad informática que publicó las señales que indican que usted podría estar en la mira de un estafador.

Sospeche si:

Le llegan mensajes inesperados



Aunque el príncipe nigeriano es cosa del pasado, muchos estafadores continúan utilizando una técnica similar, que es la del phishing, es decir, correos electrónicos o cualquier tipo de mensaje en la que supuestamente nos están contactando de alguna entidad para ofrecernos o alertarnos de algo a lo que debemos reaccionar de forma inmediata.

Parte de las más populares por estos días es la del supuesto banco que le informa que ha detectado actividad sospechosa en su cuenta, y que por lo mismo decidió bloquearla. Para volverla a habilitar le piden ingresar a un link, en donde usted deberá ingresar datos sensibles. La misma estrategia la emplean para robar cuentas en redes sociales y correos electrónicos.

Se recomienda no atender a este tipo de mensajes y, si le generan muchas dudas, intente ponerse en contacto directamente con la entidad oficial, a través de sus canales de comunicación oficiales.

Le hacen llamadas extrañas



Estas se han vuelto muy populares en Colombia. Por ejemplo, está la del supuesto sobrino que fue arrestado por la policía, y que el policía le pide una consignación de dinero (urgente) para dejarlo libre antes de que le pongan la demanda.

Muchos estafadores sacan sus habilidades actorales para reproducir llantos y convencer a las víctimas (la mayoría terminan haciendo el ridículo, pues cada vez son menos los que “comen cuento”).

Como lo explica ESET, esta amenaza se llama vishing y sus informes muestran que las mismas aumentaron en un 550 % durante el primer trimestre del año pasado.

“Los estafadores a menudo usan las llamadas como parte de un ataque de phishing de varias etapas, con víctimas que son engañadas para llamar a un determinado número que llega a través de un correo electrónico fraudulento. Estas campañas de vishing “híbridas” ahora representan el 26% de todas las llamadas de vishing. Las tácticas más populares incluyen llamadas que fingen, por ejemplo, que algo anda mal con la computadora de la persona o que hay algo mal en alguna de sus cuentas en línea, generalmente aquellas que contienen datos personales y financieros”, afirma ESET al explicar otras de las modalidades en las que usualmente se emplea este ataque.

Lo presionan a tomar una decisión



Esta es una de las principales características del phishing, y es que siempre el atacante lo va a presionar para tomar una decisión urgente, bien sea ingresar a un link, suministrar determinado dato o consignar cierta cantidad de dinero. Su estrategia consiste en no permitirle pensar las implicaciones de su decisión.

Algunos ejemplos son sorteos que supuestamente entregan premios que están a segundos o minutos de perderse, una falsa notificación de un artículo que será devuelto al remitente si no paga un impuesto, o bonos de regalo de grandes marcas que lo premian si comparte un mensaje con diez de sus contactos.

“La idea es forzar a ese usuario a abrir un archivo adjunto malicioso, hacer clic en un enlace malicioso y/o entregar sus datos personales”, detalla ESET.

Siente que algo no está bien



Casi que una impronta de los estafadores es que descuidan detalles como una buena redacción y ortografía (aunque esto pudiera comenzar a superarse con la implementación de tecnologías como ChatGPT).

Si nota que un correo, o mensaje, está plagado de este tipo de errores, lo más seguro es que se trate de una estafa. Desconfíe de inmediato, ya que las grandes empresas y organizaciones contratan a personal experto en comunicaciones para este tipo de misivas.

Le llega una solicitud de una fuente extraña pidiéndole que realice una actualización



Otra de las tácticas más empleadas por los estafadores son las de supuestos avisos que lo invitan a hacer, de manera urgente, una actualización de su sistema operativo. Demás está decir que estas siempre, sí o sí, se deben realizar desde la configuración del teléfono, computador o tableta, y nunca desde el link que le provea un tercero. Si muerde el anzuelo, muy probablemente termine instalando un software de código malicioso (lo que el público en general conoce como virus) en su dispositivo.

“Ten cuidado de instalar cualquier cosa en tu dispositivo que no haya sido debidamente examinada o que no esté en la lista de descargas en el sitio del proveedor legítimo o una tienda de aplicaciones oficial. Las tácticas de phishing a menudo intentan persuadirte para que lo hagas. El mensaje original puede ser falsificado para que parezca enviado por un proveedor de servicios legítimo como un operador de telefonía móvil”, alerta ESET.

Le aparece una ventana emergente prometiendo limpiar de “virus” a nuestro dispositivo



Puede que mientras esté navegando en internet le haya saltado un banner que le alerta de que su equipo está en riesgo de ser infectado, y que para impedirlo debe hacer click y activar una herramienta. Cuidado, porque estos son estafadores que suplantan la identidad de empresas especializadas en seguridad informática.

“El falso mensaje puede indicar que la máquina se ha visto comprometida con malware y que debes llamar a un número de soporte para limpiar tu máquina. Pero, de hecho, hacerlo te llevará directamente a un centro de llamadas fraudulento”, explica ESET.

Si le llega una oferta que parece demasiado buena para ser verdad



¡Felicidades, eres el usuario número 999.999.999 y por lo mismo has ganado un iPhone! o ¿Planeas vacaciones?, pues hoy es tu día de suerte porque acabas de ganar tres días dos noche todo pago a París. Son algunos de los ejemplos que suelen aparecer mientras navegamos en internet.

Son tácticas de engaño que se aprovechan de la credulidad de muchos para que hagan clic en sus promociones y, al final, resulten estafados. Recuerde que la desconfianza es la regla de oro al navegar por internet.

De la nada aparece su amor para toda la vida



En los últimos años esta ha sido una estrategia que ha cobrado bastante popularidad. Mujeres (por lo general) que escriben a perfiles de hombres diciéndoles que son muy atractivos, y que les gustaría comenzar una relación de amistad.

La situación va evolucionando hasta que la víctima se termina enamorando. Llegando a ese punto, muchos están dispuestos a hacer lo que les pidan, como consignar dineros a cuentas para, supuestamente, comprar tiquetes de avión y viajar al romántico encuentro.

Lo que muchos no saben es que lo más probable es que al otro lado de la pantalla esté un hombre de mediana edad, que a duras penas se baña, y que ha robado la identidad de una mujer aractiva que encontró en redes sociales. Incluso, con el desarrollo de las inteligencias artificiales, puede que hasta recree fotos de rostros de personas que nunca han existido, lo que hace más compleja su identificación.

La recomendación es que desconfíe de toda aquella, o aquel (porque las mujeres también pueden ser víctimas), que le confiese su amor por internet. No envíe dineros a personas que no conozca. Por lo menos cerciórese de hacer una videollamada para entablar una conversación real (si es que la distancia no lo permite). Y aún así, desconfíe.

Le prometen regalos a cambio de contestar encuestas



Sin darse cuenta, puede que un estafador esté extrayendo sus datos personales por medio de supuestas encuestas recompensadas. Esa información puede ser utilizada posteriormente para campañas de estafa más elaboradas.

Rechace cualquier tipo de encuesta que le promete jugosas recompensas, o que sus formularios incluyen preguntas que implica su información sensible.

Le piden dinero por adelantado



Otra modalidad de estafa que ha cobrado protagonismo en países como Colombia. Pasa mucho con supuestos vendedores que comercializan productos por internet que, para el envío, le piden un anticipo del valor del producto. Desconfíe.

Es mejor que pacten otras formas de pago como el contraentrega (es decir, cuando recibe el producto) o mediante la intermediación de una pasarla de pagos, mediante la cual usted tenga cómo presentar una queja en caso de que lo lleguen a estafar.

Recuerde que en internet constantemente nos vemos expuestos a este tipo de engaños. Guarde y comparta esta información, pues el conocimiento es de las mejores herramientas para combatir a los ciberdelincuentes.

