El gremio asegura que el país pasó de cerca de 398.000 hectáreas sembradas de algodón, a menos de 10.000 hectáreas, una situación que le atribuyen, principalmente, a “políticas insuficientes de los Gobiernos de turno en los últimos años frente al agro y la industria manufacturera”.

Para la Cámara Colombiana de Confección y Afines (CCCYA), importar prendas de vestir de países de Oriente, contrario a lo que justifican los importadores, no beneficia al consumidor en Colombia, en cambio sí desincentiva el agro y la industria.

Una de las mayores críticas es la falta de medidas por parte del Gobierno, pues el sector sostiene que, anticipándose al aumento mundial del costo de los insumos, especialmente el del algodón, ha hecho llamados técnicos para que se aceleren decisiones que todavía están en estudio. Una de las solicitudes es disminuir el arancel de los hilos.

“La caída del cultivo de algodón en cierta medida esta explicado porque la industria no va a incrementar la demanda mientras el arancel de algunas subpartidas de los hilos este igual al arancel de las telas, esto no tendría sentido. Los gobiernos de turno han perdido de vista que el gran dinamizador de la cadena es el eslabón de la confección, y si este eslabón se hubiese fortalecido, hoy no tendríamos el actual déficit de materias primas, especialmente el del algodón”, dijo Camilo Rodríguez, presidente de la CCCYA.

Rodríguez dice que si los gobiernos defendieran la industria, el consumidor no tendría que pagar las consecuencias con los altos precios. “Justo cuando el país empieza a recuperarse de una pandemia que afectó gravemente la economía, los gobiernos han desconocido el porcentaje del valor agregado al interior del sector textil, donde el eslabón de la hilatura solo representa el 2 %, la tejeduría, los servicios de estampación y tintorerías el 22 % y la confección el 70 %”, agregó.

En este momento, la solicitud del gremio es que el Gobierno implemente incentivos que permitan bajar los costos de producción para que el consumidor no asuma el incremento en las materias primas por mayores costos logísticos y de transporte.

El sector textil confección genera más de 1,5 millones de empleos. Rodríguez asegura que “el panorama, podría tener una luz de esperanza si el gobierno reflexiona y, al igual que otros países, toma la senda de recuperar la manufactura, el ejecutivo no debe seguir poniendo en manos de las importaciones el futuro del sector”.

