Australia, Brasil y China lideran prohibiciones a menores de redes sociales

La Unión Europea analiza propuestas y varios gobiernos europeos preparan leyes para fijar edades mínimas de 14 a 16 años. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

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Mientras Bruselas busca regular el acceso de los menores a las redes sociales, un número creciente de países en el mundo ya prohíbe o prevé restringir el uso de estas plataformas por parte de los adolescentes.

Actualmente, hay al menos una veintena de países en esta situación, cinco de los cuales ya aplican restricciones de acceso, según un recuento de la AFP. La mayoría de estas medidas son muy recientes y afectan a los menores de 15 o 16 años.

A nivel de la UE, un comité de expertos debe presentar este lunes a la Comisión sus recomendaciones, y Bruselas debería decidir en las próximas semanas.

Controles ya en vigor

Entre los países que ya tienen restricciones en vigor figuran Australia, que desde diciembre de 2025 prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años, y Brasil, donde una ley obliga desde marzo a las plataformas a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres y les exige que verifiquen la edad de los usuarios.

En China, donde internet está estrictamente regulado por el Estado, el acceso de los menores a las redes sociales se ha limitado progresivamente desde 2019.

Primero se aplicaron restricciones horarias y toques de queda para los juegos en línea, y a partir de 2023 para las redes sociales y las plataformas de ‘streaming’.

Indonesia prohíbe, desde marzo, las redes sociales a los menores de 16 años.

Lo mismo ocurre en Malasia, donde una ley que se aplica desde junio excluye a los menores de 16 años de las principales plataformas.

Turquía está a punto de unirse a este grupo de países: una ley aprobada en abril, que entrará en vigor a finales de 2026, excluirá a los menores de 15 años de las redes sociales.

Lo mismo sucederá en Emiratos Árabes Unidos, donde se prohibirá el acceso a los menores de 15 años desde mediados del año que viene, anunciaron las autoridades en junio.

Restricciones anunciadas

En la UE, el gobierno griego anunció a principios de abril su intención de prohibir, a partir de enero de 2027, el acceso a los menores de 15 años.

Austria y Eslovenia preparan proyectos de ley para que solo puedan utilizar las redes sociales los mayores de 14 y 15 años, respectivamente.

En Alemania, donde el canciller Friedrich Merz se muestra favorable a una restricción o incluso prohibición para los menores, una comisión de expertos ha propuesto dos opciones: una prohibición gradual en función de la edad o restricciones específicas según las plataformas.

En Suecia, una comisión gubernamental ha propuesto prohibir el acceso a los menores de 15 años a partir de 2028.

En Dinamarca, el gobierno anunció en octubre de 2025 que propondría la prohibición de “varias redes sociales” para los menores de 15 años.

En Irlanda, el gobierno ha advertido de que estudia legislar en caso de que la UE no tome una decisión.

Fuera de la UE, el gobierno noruego presentará, antes de que finalice el año, un proyecto de ley para vetar el acceso a los menores de 16 años.

Canadá desveló por su parte el 10 de junio un proyecto de ley que fija también en 16 años la edad mínima.

En el Reino Unido, el primer ministro saliente, Keir Starmer, anunció a mediados de junio una ley para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Una restricción que debería aplicarse desde principios del año próximo.

En India, donde varios estados estudian este tipo de medidas, el gobierno anunció en febrero que conversará con las plataformas sobre futuras restricciones.

Examen en el parlamento

En Francia, una proposición de ley para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años fue aprobada en enero en primera lectura por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el Senado la modificó luego para limitarse a prohibir solo las plataformas más nocivas, lo que generó reservas en la Comisión Europea.

En Portugal, una proposición de ley presentada en febrero fija en 16 años la “mayoría digital para el acceso autónomo a plataformas, servicios, juegos y aplicaciones”.

En España, un proyecto de ley presentado en marzo de 2025, actualmente en examen en el Congreso de los Diputados, prevé elevar a 16 años la edad mínima para registrarse en una red social (actualmente son 14 años).

Por último, en Italia, una proposición de ley en fase de examen prevé prohibir las redes sociales a los menores de 15 años.

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