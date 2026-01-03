Autopistas del Caribe pasa a manos públicas: inicia la etapa de reversión

El concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. efectuará la operación y recaudo en las seis estaciones de peaje existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa. Foto: Cortesía ANI

Desde el pasado viernes 2 de enero comenzó el proceso mediante el cual el proyecto Autopistas del Caribe empezará a regresar a manos del Estado.

Se trata de la llamada etapa de reversión, que se extenderá hasta el próximo 21 de julio y que marca el cierre del contrato de concesión del corredor vial Cartagena–Barranquilla, según informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a través de un comunicado.

¿Qué pasará durante la reversión?

Durante este periodo se realizará la transición ordenada de la infraestructura que estuvo a cargo del concesionario. La ANI explicó que este proceso es clave para garantizar que las vías, estaciones de peaje y demás bienes sean entregados en condiciones adecuadas antes de su recepción por parte del Estado.

De acuerdo con el cronograma, en febrero de 2026 está prevista la entrega de los tramos Cartagena-Calicanto y Sao-Ternera al Distrito de Cartagena, como parte de la transferencia progresiva de esta infraestructura vial que conecta Cartagena y Barranquilla.

Entre febrero y junio se llevarán a cabo recorridos técnicos conjuntos entre la ANI, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la concesión y la interventoría.

Estas visitas permitirán levantar inventarios de la infraestructura y los bienes asociados al proyecto, así como consolidar la documentación necesaria para la entrega completa del corredor y de las estaciones de peaje al Invías, prevista para el 22 de julio de 2026 a las 00:00 horas.

En junio, la interventoría realizará la última medición de los indicadores del proyecto, información que servirá como base para el cierre técnico. Posteriormente, el 22 de julio, la concesión, la interventoría y la ANI iniciarán el proceso de liquidación del contrato que rigió la operación del proyecto.

¿Quién recaudará los peajes durante estos meses?

Mientras se completa la reversión, Autopistas del Caribe S.A.S. continuará cumpliendo sus obligaciones contractuales. Esto incluye la operación y el mantenimiento de los 253 kilómetros del corredor, así como la operación y el recaudo en las seis estaciones de peaje existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa.

Según lo anunciado por la ANI, el proceso de reversión será aprovechado para ejecutar trabajos de mantenimiento mayor en 35.610 kilómetros del corredor, correspondientes a tramos verificados previamente junto con la interventoría.

