Publicidad

Home

Economía

Avanza el proceso de interventoría en vías férreas de Bogotá–Belencito y Tren del Pacífico

En total, la entidad recibió 39 ofertas para competir por la interventoría de los proyectos. Estos son los detalles.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
28 de julio de 2026 - 02:59 p. m.
Corredor férreo. Imagen de referencia.
Corredor férreo. Imagen de referencia.
Foto: ANI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Avanza el proceso para el funcionamiento de los corredores férreos Bogotá – Belencito y Tren del Pacífico. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recibió 39 ofertas de grupos empresariales interesados en los proyectos.

Las solicitudes serán revisadas técnica, financiera y jurídicamente. Estas llegan luego de avanzar en el concurso de méritos para la contratación de las interventorías que le harán seguimiento y control a las adecuaciones e intervenciones que se adelantarán.

Lea: Ciberataque a Ecopetrol: la empresa activó protocolo ante divulgación ilegal de información.

Para el proceso de interventoría se cuenta con una inversión total de COP 47.787 millones distribuidos así:

  • COP 22.749.054.166 para Bogotá Belencito
  • COP 25.048 millones para el Tren de Pacífico

El Gobierno Nacional avanza con el concurso para las interventorías que, en un término de ejecución 44 meses, le harán seguimiento a las obras, adecuaciones o intervenciones que se requieran para garantizar la operación y fortalecer la logística de mercancías.

Estos contratos de interventorías a las obras públicas adjudicadas serán los ojos que supervisarán cada etapa para verificar que los trabajos se ejecuten con la calidad, en los tiempos y las condiciones establecidas. Así lo establece la metodología de la contratación pública y la normatividad vigente.

Entre las actividades más importantes que las interventorías ganadoras adelantarán, se resalta: el seguimiento a los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, sociales, logísticos, prediales, ambientales, de redes, administrativos, de seguros, riesgos, operativos, de mantenimiento, seguridad y de gestión de calidad de la infraestructura férrea y operación.

Los avances en las vías férreas son parte de la estrategia de transporte intermodal a la que le ha apostado el Gobierno. El objetivo es que la carga se mueva por carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y ríos, para contribuir al desarrollo social y a dinamizar la economía a través de las obras de infraestructura y estructuraciones.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Tren

Ferrocarril

ANI

Interventoría

Proyectos férreos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.