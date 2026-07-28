Avanza el proceso de interventoría en vías férreas de Bogotá–Belencito y Tren del Pacífico

Corredor férreo. Imagen de referencia. Foto: ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Avanza el proceso para el funcionamiento de los corredores férreos Bogotá – Belencito y Tren del Pacífico. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recibió 39 ofertas de grupos empresariales interesados en los proyectos.

Las solicitudes serán revisadas técnica, financiera y jurídicamente. Estas llegan luego de avanzar en el concurso de méritos para la contratación de las interventorías que le harán seguimiento y control a las adecuaciones e intervenciones que se adelantarán.

Lea: Ciberataque a Ecopetrol: la empresa activó protocolo ante divulgación ilegal de información.

Para el proceso de interventoría se cuenta con una inversión total de COP 47.787 millones distribuidos así:

COP 22.749.054.166 para Bogotá Belencito

COP 25.048 millones para el Tren de Pacífico

El Gobierno Nacional avanza con el concurso para las interventorías que, en un término de ejecución 44 meses, le harán seguimiento a las obras, adecuaciones o intervenciones que se requieran para garantizar la operación y fortalecer la logística de mercancías.

Estos contratos de interventorías a las obras públicas adjudicadas serán los ojos que supervisarán cada etapa para verificar que los trabajos se ejecuten con la calidad, en los tiempos y las condiciones establecidas. Así lo establece la metodología de la contratación pública y la normatividad vigente.

Entre las actividades más importantes que las interventorías ganadoras adelantarán, se resalta: el seguimiento a los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, sociales, logísticos, prediales, ambientales, de redes, administrativos, de seguros, riesgos, operativos, de mantenimiento, seguridad y de gestión de calidad de la infraestructura férrea y operación.

Los avances en las vías férreas son parte de la estrategia de transporte intermodal a la que le ha apostado el Gobierno. El objetivo es que la carga se mueva por carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y ríos, para contribuir al desarrollo social y a dinamizar la economía a través de las obras de infraestructura y estructuraciones.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.