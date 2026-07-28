Avanza el proceso de interventoría en vías férreas de Bogotá–Belencito y Tren del Pacífico

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Avanza el proceso para el funcionamiento de los corredores férreos Bogotá – Belencito y Tren del Pacífico. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recibió 39 ofertas de grupos empresariales interesados en los proyectos.
Las solicitudes serán revisadas técnica, financiera y jurídicamente. Estas llegan luego de avanzar en el concurso de méritos para la contratación de las interventorías que le harán seguimiento y control a las adecuaciones e intervenciones que se adelantarán.
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Para el proceso de interventoría se cuenta con una inversión total de COP 47.787 millones distribuidos así:
- COP 22.749.054.166 para Bogotá Belencito
- COP 25.048 millones para el Tren de Pacífico
El Gobierno Nacional avanza con el concurso para las interventorías que, en un término de ejecución 44 meses, le harán seguimiento a las obras, adecuaciones o intervenciones que se requieran para garantizar la operación y fortalecer la logística de mercancías.
Estos contratos de interventorías a las obras públicas adjudicadas serán los ojos que supervisarán cada etapa para verificar que los trabajos se ejecuten con la calidad, en los tiempos y las condiciones establecidas. Así lo establece la metodología de la contratación pública y la normatividad vigente.
Entre las actividades más importantes que las interventorías ganadoras adelantarán, se resalta: el seguimiento a los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, sociales, logísticos, prediales, ambientales, de redes, administrativos, de seguros, riesgos, operativos, de mantenimiento, seguridad y de gestión de calidad de la infraestructura férrea y operación.
Los avances en las vías férreas son parte de la estrategia de transporte intermodal a la que le ha apostado el Gobierno. El objetivo es que la carga se mueva por carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y ríos, para contribuir al desarrollo social y a dinamizar la economía a través de las obras de infraestructura y estructuraciones.
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