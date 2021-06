Avianca presentará a la Corte de EE. UU. nuevo plan de negocios

El nuevo presidente de la aerolínea habló con El Espectador sobre el nuevo esquema de la aerolínea, que incluye, aviones más pequeños y aumento en sillas y frecuencias.

En los próximos 60 días, Avianca entregará al Tribunal de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos, en el marco del Capítulo 11, un nuevo plan de negocios en el que demuestra que la empresa será solvente en el largo plazo mediante la reducción de los costos operativos y el aumento en la demanda.

Para recuperarse de 2020, el año “más complejo en la historia de la industria”, y de la difícil situación financiera a la que llegó antes de la pandemia, la aerolínea entrará a competirle a sus pares en el mercado con precio y servicios, de acuerdo con Adrian Neuhauser, nuevo presidente y CEO de Avianca.

¿Qué proyecciones tienen para este 2021?

En la industria este año nos vamos a juzgar por nuestra habilidad de manejar caja más que por resultados contables. Los resultados contables de Avianca de este año van a ser complejos porque vamos a tener parte del Capítulo 11, ahí hay una reducción de la deuda que se cambia por créditos que se pagan por acciones en la empresa. La contabilidad pura de este año es un tema crítico, la miramos, pero no es la manera fácil de leer la recuperación de la empresa. El éxito lo vamos a medir por nuestra habilidad de consumir poca caja o generar caja y por la estructura de capital con la que salga Avianca: cuántos plazos tenemos para hacernos cargo de la deuda y cuál es la carga que nos impone anualmente servir esa deuda. Estamos buscando estructuras de largo plazo, de baja amortización y con intereses más bajos para que la empresa no esté en una situación como la actual de estrés de caja y tenga espacio. Vamos a definir un éxito, desde el punto de vista financiero, por nuestra capacidad de cumplir un plan de negocios de aquí a 3 o 5 años, que vamos a hacer público en 60 días.

¿Cómo opera el proceso?

En la medida en que uno va avanzando en el Capítulo 11 en los distintos frentes, uno va pudiendo extender ese plazo y pidiendo más exclusividad. Hay un periodo de exclusividad en el cual la empresa es la única que tiene derecho a presentar un plan de reorganización, al vencer esa exclusividad, al no renovarla la Corte, podría haber otros interesados que digan “yo tengo una mejor idea”. Pero hoy en día estamos en exclusividad y esperamos presentar un plan dentro de los próximos 60 días. Estamos entrando en una recta final de preparación del plan, nos queda un periodo que se llama solicitation que es socializar ese plan con los acreedores y buscar apoyo, luego hay una estructura de voto que se aplica y buscamos la aprobación de la Corte después del plan y después salimos, proyectamos que eso sea para el cuarto trimestre de este año según el calendario que tenemos.

¿Qué incluirán en el documento?

En la proyección financiera estamos muy confiados en nuestra capacidad de reducir el costo operativo de esta empresa y, por lo tanto, poder dar un gran servicio a un menor precio y ser más competitivos con respecto a la industria. Parte de esa reducción de costos se demora entre 12 y 18 meses en cristalizarse, pero no vamos a esperar ese tiempo para cambiar nuestra estrategia comercial y ser más competitivos, de hecho, lo estás viendo hoy, si entras a comparar nuestros precios con las low cost en la mayoría de los casos somos iguales, en algunos somos más baratos. Esos números son parte del proceso del Capítulo 11, presentar un plan de reorganización a la Corte, que tiene una parte legal, pero también financiera porque tenemos la obligación de mostrarle a la Corte por qué creemos que somos solventes en el largo plazo.

¿Cómo serán los años siguientes?

Lo que vas a ver es un 2022 de transición, con márgenes más bajos porque todavía estamos reduciendo costos, pero ya cambiamos la estrategia comercial y ya en 2023 se verán márgenes sólidas, resultados muy buenos y una participación de mercado muy atractiva.

¿En qué consiste ese nuevo modelo de negocio?

Avianca va a ser más chica en número de aviones, pero en oferta de vuelos y asientos vamos a ser 15 % más grandes, podemos ofrecer más conectividad con una flota 15 % más chica. Es uno de los grandes logros del rediseño de la red. Eso se traduce en ofrecer precios permanentes competitivos de low cost manteniendo un servicio diferenciado, con acceso a asientos más grandes, millas para los clientes tradicionales de Avianca, etc., pero a la persona que decía “no pedo volar en Avianca”, le vamos a dar un precio competitivo. Va a haber una Avianca más grande y más barata, vamos a capturar participación de mercado importante.

¿Cómo están las finanzas de Avianca a un año de anunciar el proceso de reorganización y financiamiento (DIP, por su sigla en inglés)?

Gracias al DIP tenemos liquidez sustancial y el apoyo de un grupo de más de 100 inversionistas institucionales que pusieron dinero y se la jugaron por nosotros en el financiamiento. Pero no tenemos solucionada, de alguna manera, la estructura de capital de salida. El Capítulo 11 no es solo un tema de obtener liquidez, es un tema de rediseñar tu modelo de negocio, negociar deudas históricas y activos (cuáles necesitas y cuáles no), replantear los contratos importantes con proveedores externos y, de alguna manera, proponer a los acreedores una empresa sustentable en el largo plazo. En eso hemos estado enfocados este año, la liquidez ha sido la porción cítrica, pero no lo más importante; la liquidez en sí tiene la parte crítica de que tenemos que refinanciar, pero un DIP es el financiamiento que puedes usar mientras estas en Capítulo 11, para salir tienes que buscar financiamiento de largo plazo y pagar esa deuda.

¿Qué viene hacia adelante?

Parte del trabajo que tenemos que hacer ahora es, con los mismos acreedores o con acreedores nuevos, dar dinero para pagar. Ese dinero quedó ahí, pero no es toda la obligación de la empresa, también vamos a tener deuda por los aviones que definamos son parte de nuestra nueva flota, por acuerdos a los que llegamos con acreedores activos y esa deuda también ha acumulado intereses, pero es una parte crítica de la deuda que tenemos que refinanciar para salir.

¿Qué tanto ha avanzado la reactivación?

Hoy en día estamos en un 50 % de recuperación en volumen, estamos volando cerca de 300 vuelos diarios y vamos agregando más de manera importante en lo que sigue de este trimestre, pero Avianca antes volaba cerca de 600 vuelos diarios. Estamos viendo una recuperación sólida de mayor demanda, de mayor claridad en la apertura, que nos van dando un camino más claro para entender cómo va a evolucionar esto el resto del año versus la volatilidad que hemos ido sufriendo y eso nos da mucha tranquilidad. Lo que proyectábamos era una recuperación de demanda cerca al 60 % a fin de año y creemos que se va a cumplir sin problema.

¿El paro nacional ha perjudicado su recuperación?

La aviación también se ha visto afectada. Cuando se reduce la movilidad en el país por la razón que sea nosotros nos vemos afectados y el paro ha sido una reducción de la movilidad como lo ha sido la cuarentena. Lo hemos manejado, nuestro equipo ha hecho un trabajo increíble en mantener el servicio y la conectividad, que es nuestro compromiso con el país, pero ha sido muy complejo, es una reducción adicional de demanda. En Cali hemos tenido dificultad algunos días para que llegue personal al aeropuerto y lo hemos suplido con personal que ha volado desde otras bases.