Avianca suspendió vuelos Bogotá-Caracas: estas son las opciones que tienen los pasajeros

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Los dos terremotos que sacudieron Venezuela la noche del miércoles dejaron el aeropuerto de Caracas cerrado y obligaron a Avianca a suspender cuatro vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá. A través de un comunicado, la aerolínea confirmó este jueves las cancelaciones y activó un plan de flexibilización para pasajeros con reservas entre el 24 de junio y el 1 de julio.

Según informó la compañía, los vuelos cancelados son el AV122 del 24 de junio y los AV123, AV142 y AV143 del 25 de junio.

Opciones para los pasajeros afectados

Avianca habilitó tres alternativas. La primera es reprogramar la fecha del vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria, con la condición de volar dentro de los 15 días siguientes a la fecha original y sujeto a disponibilidad.

La segunda es cambiar la ruta y volar desde o hacia Cúcuta, gestionándolo a través del Contact Center de la aerolínea.

Y la tercera es solicitar el reembolso total de los trayectos no utilizados, ya sea por avianca.com o con la agencia de viajes donde se hizo la compra.

La aerolínea recomendó a sus pasajeros consultar el estado de sus vuelos directamente en avianca.com y estar atentos a las notificaciones por canales oficiales.

Cabe recordar que Venezuela declaró estado de emergencia después de que dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieran el país la noche del miércoles con epicentro en el estado Yaracuy, al oeste de Caracas.

La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó que hubo víctimas fatales, que las escuelas suspendieron clases y que se cancelaron actividades laborales no esenciales. “Todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil están concentrados en la tarea primordial de salvar vidas”, dijo Rodríguez. El aeropuerto de Caracas, con daños graves, permanece cerrado.

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