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Cuatro años de turbulencia: este es el balance energético del Gobierno Petro

Para las empresas, el balance es negativo. Para el Gobierno, hubo logros y decisiones con legitimidad democrática. Abelardo de la Espriella recibe un sector con mayores presiones sobre el abastecimiento de gas y energía.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
02 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
Nueve trimestres consecutivos ha caído el PIB de extracción de minas y canteras.
Nueve trimestres consecutivos ha caído el PIB de extracción de minas y canteras.
Foto: El Espectador

Desencuentros entre el Ejecutivo y el sector privado, cifras en rojo y un timonazo. Y, sin embargo, hay muchas formas de leer lo que pasó en materia minero-energética durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Para las empresas y los gremios, el balance es negativo. Para la administración actual, hubo logros y se tomaron decisiones con legitimidad democrática, pues 11 millones de colombianos votaron en 2022 por la promesa de un cambio.

En este análisis, para el que El Espectador consultó a más de 10 actores del sector...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 21 minutos
y para cuando los columnistas hablaran de las denuncias de la prensa norteamericana con respecto al prontuario de abelardo de la espriella en sus acciones i"licitas" con narcos reconocidos??
MisterH(73471)Hace 33 minutos
Uno de verdad no entiende cómo y por qué un gobierno cuerdo renuncia a la soberanía energética del país.
Juan Rivera(90221)Hace 1 hora
Si evaluamos estos cuatro años de gobierno con objetividad, vemos turbulencia en todo, no solo en lo enérgetico. "Turbulencia", entendida, no como movimientos para generar cambios , sino como movimientos "turbios" que frenaron la sana democracia y la lucha popular. La corrupción fue abierta y descarada, el saqueo al estado no tuvo limites. En todos los sectores, los desafíos son mayúsculos. Cuatro años de escándalos y corrupción generalizada.
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