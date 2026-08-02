Cuatro años de turbulencia: este es el balance energético del Gobierno Petro

Nueve trimestres consecutivos ha caído el PIB de extracción de minas y canteras. Foto: El Espectador

Desencuentros entre el Ejecutivo y el sector privado, cifras en rojo y un timonazo. Y, sin embargo, hay muchas formas de leer lo que pasó en materia minero-energética durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Para las empresas y los gremios, el balance es negativo. Para la administración actual, hubo logros y se tomaron decisiones con legitimidad democrática, pues 11 millones de colombianos votaron en 2022 por la promesa de un cambio.

En este análisis, para el que El Espectador consultó a más de 10 actores del sector...