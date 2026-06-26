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Banco Agrario llevó crédito formal a más de 91.000 personas de la economía popular

Este alcance se logró, en parte, gracias a una inyección de capital a la base productiva del país, la cual supera los COP 2,57 billones.

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Redacción Economía
26 de junio de 2026 - 05:31 p. m.
Más del 50 % de los recursos colocados se han destinado a mujeres microempresarias y rurales. En total, este grupo apalancó sus negocios con COP 1,3 billones, representados en 286.285 operaciones crediticias.
Más del 50 % de los recursos colocados se han destinado a mujeres microempresarias y rurales. En total, este grupo apalancó sus negocios con COP 1,3 billones, representados en 286.285 operaciones crediticias.
Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador
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Acceder a un crédito formal sigue siendo un reto para muchos colombianos, especialmente para quienes hacen parte de la economía popular o trabajan en la informalidad. En estas condiciones, emprender y hacer crecer un negocio resulta más difícil, pues el financiamiento suele depender de mecanismos informales y costosos, como los conocidos préstamos “gota a gota”.

En este contexto, el Banco Agrario ha facilitado el acceso al crédito formal a más de 91.500 personas durante los últimos cuatro años. Este esfuerzo ha permitido desembolsar más de COP 2,57 billones, a través de cerca de 560.000 operaciones de crédito.

“Históricamente, las unidades productivas a pequeña escala, informales y de bajos ingresos han enfrentado la exclusión, quedando bajo mecanismos crediticios informales y costosos. Sin embargo, el objetivo del actual Gobierno de generar ingresos sostenibles y lograr una formalización progresiva está impulsando una fuerte ola de bancarización”, detalla el banco.

La entidad también resalta que más del 50 % de los recursos colocados se han destinado a mujeres microempresarias y rurales. En total, este grupo apalancó sus negocios con COP 1,3 billones, representados en 286.285 operaciones crediticias.

Por territorio, COP 1,19 billones se han destinado a zonas urbanas en sectores clave como la manufactura, servicios, comercio y turismo, los cuales representaron 275.230 operaciones. En las zonas rurales y dispersas sean destinado COP 1,18 billones, con 259.549 créditos.

“Sacar a los micronegocios de la informalidad ha requerido un cambio en el modelo de atención, llevando la oferta directamente a las calles. Para activar la demanda crediticia desde el territorio, se ejecutaron 42.080 brigadas comerciales en barrios populares, plazas de mercado y ferias de servicio. Esta presencia en terreno se combinó con condiciones financieras flexibles a través de iniciativas como los programas CREO y “A Pulso”, con los cuales se otorgaron 11.825 operaciones por $25.555 millones”, añade el banco.

Los préstamos que se han ofrecido van hasta los seis salarios mínimos, con tasas preferenciales, incentivos a capital de hasta un 10 % y respaldo gratuito del Fondo Nacional de Garantías.

“Llegar a más de 91.000 colombianos que nunca antes habían tenido un crédito formal es el corazón de nuestro trabajo. Entendimos que para apoyar a la economía popular no podíamos sentarnos en las sucursales; teníamos que ir a las calles, a los barrios y a las plazas de mercado. Este salto a la formalidad demuestra que cuando democratizamos el acceso al sistema financiero, estamos construyendo verdadera equidad y transformando la vida de las familias”, concluyó Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario de Colombia.

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Por Redacción Economía

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Astrid Vallejo(60305)Hace 12 minutos
Excelente noticia.
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